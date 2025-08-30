Clinic & operations coordinator
2025-08-30
Vi söker en driven koordinator till Studio Finoh i Stockholm.
Plats: Magnus Ladulåsgatan 31, Stockholm
Start: 1 september
Omfattning: Deltid
Studio Finoh växer och nu letar vi efter en organiserad, självgående och serviceinriktad koordinator som vill vara med och utveckla vår verksamhet i Stockholm. Vi söker dig som älskar struktur, har ett öga för detaljer och ett hjärta för skönhetsbranschen.Publiceringsdatum2025-08-30Arbetsuppgifter
Vara ett nav i den dagliga driften, planera, strukturera och stötta teamet.
Ha kontakt med kunder via telefon, mejl och sociala medier.
Publicera och hantera innehåll på våra sociala kanaler.
Hjälpa till med enklare administration och ekonomi.
Se till att våra kliniker är organiserade och fungerar smidigt, både i Stockholm och i dialog med teamet i Örebro (Storgatan 28).
Vi söker dig som:
Är punktlig, strukturerad och kreativ.
Har god kommunikationsförmåga och älskar att ge service.
Har intresse för skönhet och estetik.
Har erfarenhet eller känsla för att jobba med sociala medier.
Tycker det är kul med enklare ekonomi och administration.
Trivs med att ha många bollar i luften - men också få saker att hända.
Är ambitiös och vill växa i din yrkesroll.
Du blir en viktig del av vårt team och vi ser gärna att du är med och formar din roll tillsammans med oss.
Låter det som du?
Skicka din ansökan och CV till ansokningar@studiofinoh.se
så snart som möjligt - intervjuer sker löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
E-post: ansokningar@studiofinoh.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Koordinator.".
Magnusladulåsgatan 31 (visa karta
)
118 65 STOCKHOLM Arbetsplats
Studio Finoh Jobbnummer
9483889