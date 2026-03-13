Client Executive - Commercial Lines
Är du intresserad av att arbeta i ett entreprenörsdrivet bolag med högpresterande kollegor och spännande kunder? Söderberg & Partners söker nu en Client Executive till vårt Industri- och Specialty-team. Detta är en roll för dig som tycker om att arbeta med kundrelationer, rådgivning och försäljning.
Hos oss på Söderberg & Partners får du möjlighet att aktivt påverka vår verksamhet, utvecklas i din professionella roll och bli en del av ett engagerat team i en dynamisk miljö.
Du kommer att:
- Vara en del av ett kundteam som fokuserar på att identifiera kundbehov och rekommendera skräddarsydda försäkringslösningar
- Jobba med våra kunder och prospekts där kontaktpersonerna ofta är vd, ekonomichef eller chefsjurist
- Supportera de mer seniora förmedlarna med att följa upp offerter och placeringar
- Värna om att bygga långsiktiga kundrelationer
- Fokusera främst på vd- och styrelseansvarsförsäkring, förmögenhetsbrottförsäkring, och professionsansvarsförsäkring
Tjänsten är baserad på vårt kontor i centrala Stockholm. Du kommer att ingå i ett team på 20 personer som är i en tillväxtfas. Det finns stora möjligheter att växa i rollen och i bolaget.
Bakgrund/om rollen:
Söderberg & Partners grundades 2004 och är på en stor tillväxtresa både i Sverige, Norden och internationellt. Stor vikt läggs på digitalisering och förbättring av kundresan. Genom våra digitala verktyg får du hjälp med kundhantering, upphandling och prospektering. Du har även tillgång till utbyggda supporttjänster inom administration, avtals-, och skadejuridik.
Utöver företagsförsäkring får kunderna via våra kollegor även ta del av Söderberg & Partners erbjudande inom liv- och pensionsförsäkring, kapitalförvaltning, bolån och privatförsäkring.
Vårt nya affärsområde Industry & Specialty satsar nu mot storkundssegmentet, finansiella institutioner, konsulter, advokatbyråer och andra områden som kräver specifik försäkringskompetens.
Vi söker dig som:
- Är nyutexaminerad jurist eller ekonom med upp till två års arbetserfarenhet
- Gillar utmaningar och gör ditt yttersta för att skapa kundupplevelser i världsklass.
- Vill vara en del av ett drivet team med stora visioner och höga mål.
- Är kommunikativ och har en god förmåga att skapa förtroende.
- Är strukturerad och håller deadlines samt har en förmåga att hantera parallella uppgifter
Vi söker dig som ser värdet i att skapa långvariga relationer och drivs av att skapa verklig kundnytta. Du ser långsiktigt på en framtid inom företagsrådgivning och är beredd att kavla upp ärmarna för att nå höga mål. För att du ska trivas hos oss tror vi även att du lockas av att jobba i ett högt tempo och att konstant utveckling och lärande är helt naturligt för dig.
Välkommen med din ansökan!
Tillträdesdatum: Snarast, efter överenskommelse
Placering: Stockholm, Malmskillnadsgatan 32
Sista ansökningsdag : 2026-04-19
Söderberg & Partners grundades 2004 av nio entreprenöriella analytiker och är idag en av Sveriges ledande finansiella rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter.
Vi bedriver verksamhet inom bland annat tjänstepensionsrådgivning, försäkringsrådgivning och försäkringsförmedling, samt kapitalrådgivning och kapitalförvaltning. Vi utvecklar och erbjuder även digitala verktyg för bland annat finansiell rådgivning och för löne-, och förmånshantering. Vi har valt, som första företag i svenskt näringsliv, att klimatkompensera våra medarbetare, både i arbetet och på fritiden.
Vi har en stark företagskultur där medarbetarna har höga ambitioner och ett stort engagemang. Organisationen är kreativ och dynamisk med korta beslutsvägar och stort utrymme för egna idéer vilket skapar en inspirerande miljö där du har möjlighet att utvecklas snabbt.
Vi premierar medarbetare som sporras av stort eget ansvar och som har drivkraft att kontinuerligt utvecklas och föra sina arbetsuppgifter framåt. Vi är måna om att hjälpa varandra, men även att ha mod att testa nya vägar.
Mångfald och likabehandling är viktigt för oss, både när det gäller våra medarbetare och de som söker jobb hos oss. Vi uppmuntrar olikheter och är övertygade om att medarbetare med olika erfarenheter, kompetenser och referensramar hjälper oss att växa och utvecklas.
Vår resa har bara börjat och vi söker ständigt efter begåvade och kompetenta medarbetare med en stark vilja att nå framgång. Vill du vara med och bygga vår framtid?
