Cirkelledare i Stickning, Nyköping
Folkuniversitetet Stift Kursverksamheten Vid Sto / Pedagogjobb / Nyköping Visa alla pedagogjobb i Nyköping
2026-01-05
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Folkuniversitetet Stift Kursverksamheten Vid Sto i Nyköping
, Katrineholm
, Södertälje
, Strängnäs
, Eskilstuna
eller i hela Sverige
Studieförbundet Folkuniversitetet bedriver folkbildning och vuxenutbildning i hela Sverige. Vår idé är att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv. Kunskap förändrar. Vi söker dig som har följande kvalifikationer:
• Pedagogisk förståelse eller pedagogisk erfarenhet.
• Sakkunskap i ämnet/arbetslivserfarenhet i ämnet.
• Erfarenhet av och ett aktivt intresse för vuxenpedagogik.
Folkuniversitetet i Nyköping bedriver öppen kursverksamhet inom bland annat ämnesområdet estet. Vi vill gärna ha kontakt med dig som kan arbeta med vuxenutbildning i studiecirkelform och då som kursledare för en stickning kvällstid med tillträde omgående. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04
E-post: susanne.persson@folkuniversitetet.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Cirkelledare i Stickning". Arbetsgivare Folkuniversitetet Stift Kursverksamheten Vid Sto
, http://www.folkuniversitetet.se
Fruängsgatan 22 (visa karta
)
611 30 NYKÖPING Arbetsplats
Folkuniversitetet Kontakt
Susanne Persson susanne.persson@folkuniversitetet.se Jobbnummer
9669268