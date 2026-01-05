Cirkelledare i Stickning, Nyköping

Folkuniversitetet Stift Kursverksamheten Vid Sto / Pedagogjobb / Nyköping
2026-01-05


Studieförbundet Folkuniversitetet bedriver folkbildning och vuxenutbildning i hela Sverige. Vår idé är att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv. Kunskap förändrar. Vi söker dig som har följande kvalifikationer:
• Pedagogisk förståelse eller pedagogisk erfarenhet.
• Sakkunskap i ämnet/arbetslivserfarenhet i ämnet.
• Erfarenhet av och ett aktivt intresse för vuxenpedagogik.
Folkuniversitetet i Nyköping bedriver öppen kursverksamhet inom bland annat ämnesområdet estet. Vi vill gärna ha kontakt med dig som kan arbeta med vuxenutbildning i studiecirkelform och då som kursledare för en stickning kvällstid med tillträde omgående.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04
E-post: susanne.persson@folkuniversitetet.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Cirkelledare i Stickning".

Arbetsgivare
Folkuniversitetet Stift Kursverksamheten Vid Sto, http://www.folkuniversitetet.se
Fruängsgatan 22 (visa karta)
611 30  NYKÖPING

Arbetsplats
Folkuniversitetet

Kontakt
Susanne Persson
susanne.persson@folkuniversitetet.se

Jobbnummer
9669268

