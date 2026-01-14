Cirkelledare i Linedance, dagtid

Studieförbundet Medborgarskolan / Pedagogjobb / Falkenberg
2026-01-14


Medborgarskolan i Falkenberg söker en ledare för kommande kurs(er) i linedance på dagtid.
Kurserna kommer hållas en gång per vecka och pågår under 10 veckor.
Undervisningen sker i Medborgarskolans lokaler i centrala Falkenberg.

Publiceringsdatum
2026-01-14

Dina arbetsuppgifter
Planera och genomföra linedancelektioner på nybörjarnivå.
Instruera grundläggande steg och danser med tydlig struktur och återkommande repetition.
Anpassa tempo och upplägg efter gruppens önskemål och förutsättningar.

Bakgrund
Du har erfarenhet av linedance och är bekväm med att leda en grupp i lugnt tempo.
Du kan visa och förklara steg på ett tydligt och metodiskt sätt.
Tidigare erfarenhet av undervisning eller ledaruppdrag är meriterande men inget krav.

Kvalifikationer
God erfarenhet av linedance.
Förmåga att leda en grupp självständigt.
Strukturerat arbetssätt.
Möjlighet att arbeta dagtid.

Om uppdraget
Anställningsform: Objektanställning med timarvode.
Period: 10 veckor, med möjlighet till fortsättning.
Omfattning: 1 kurstillfälle per vecka, dagtid.

För ytterligare information
Kontakta Medborgarskolan i Falkenberg.

Så ansöker du
Skicka en kort presentation av dig själv och din erfarenhet av linedance.

Ersättning
Timarvode

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Studieförbundet Medborgarskolan

Arbetsplats
Medborgarskolan

Kontakt
Verksamhetsutvecklare
Jesper Wiland
jesper.wiland@medborgarskolan.se
0764964591

Jobbnummer
9684924

