Cirkelledare i Linedance
Studieförbundet Medborgarskolan / Pedagogjobb / Falkenberg
Medborgarskolan i Falkenberg söker en kursledare för kvällskurser i Linedance.
Undervisningen sker i Medborgarskolans lokaler i centrala Falkenberg.
Som kursledare hos oss får du möjlighet att skapa en rolig och inspirerande kursmiljö där deltagarna utvecklas steg för steg.
Du planerar upplägg, leder lektionerna och hjälper gruppen att lyckas genom tydlig struktur, lagom tempo och återkommande repetition.
I rollen planerar och genomför du linedancelektioner på nybörjarnivå. Du introducerar grundsteg och enkla danser på ett pedagogiskt och motiverande sätt, och ser till att kursen får en tydlig röd tråd med lagom variation och progression mellan tillfällena. Du anpassar tempo och upplägg utifrån gruppens nivå och önskemål, så att alla deltagare kan hänga med och känna utveckling.
Vi söker dig som har god erfarenhet av linedance och som tycker om att få andra att lyckas. Du är trygg i att leda en grupp och kan instruera tydligt, metodiskt och med ett lugn som skapar trygghet i rummet. Du arbetar strukturerat och trivs med att planera lektioner som är enkla att följa och roliga att vara med på.
Tidigare erfarenhet av undervisning eller ledaruppdrag är meriterande, men inget krav.
Om uppdraget
Anställningsform: Objektanställning med timarvode.
Period: Höstterminen 2026.
Omfattning: Varierande beroende på tillgänglighet och efterfrågan.
Plats: Medborgarskolans lokaler, centrala Falkenberg.
Låter det intressant?
Skicka gärna en kort presentation av dig själv och din erfarenhet av linedance. Ersättning
Timarvode Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studieförbundet Medborgarskolan Arbetsplats
Medborgarskolan Kontakt
Verksamhetsansvarig
Jesper Wiland jesper.wiland@medborgarskolan.se Jobbnummer
9771807