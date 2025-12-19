Circle K Sverige (öppen annons)
Job Description
Denna annons är öppen för dig som är intresserad av att jobba hos oss eller som redan har varit på praktik eller tidigare intervjuer på någon av våra stationer.
Eftersom denna annons används för våra stationer i hela Sverige och är en öppen ansökan innebär det att återkoppling kan dröja och att vi inte har någon ledig tjänst just nu på den orten du söker till. Vår rekommendation är därför att alltid söka på de lediga annonserna som kommer ut på vår hemsida.
Som butikssäljare hos oss möter du våra kunders behov med kunskap, fingertoppskänsla och ett härligt leende - ofta samtidigt som du kanske fyller på kaffemaskinen eller lägger upp en korv. För vi är en butikskedja som erbjuder allt från god mat och bakverk, till bra drivmedel och fräscha toaletter. Oavsett om du vill jobba extra, deltid eller heltid erbjuder vi en spännande arbetsplats med varierande uppgifter och möjlighet att utvecklas inom servicebranschen. Välkommen att bli en del av Circle K!
Extra
Är du flexibel och vill hoppa in vid behov? Som extraanställd hos oss får du inget fast schema, utan arbetar när det behövs, ofta med kort varsel. Våra generösa öppettider innebär att arbetspassen kan vara förlagda på dagar, kvällar, nätter eller helger. Du får timlön, som ligger på 151-177 kr/timme beroende på din tidigare erfarenhet inom service, samt OB-ersättning för arbete på obekväma tider som kvällar, nätter och helger. I Göteborg och Stockholm har vi också en egen bemanningspool som man kan vara del i, då får man chansen att arbeta på flera av våra stationer.
Deltid
Vill du kombinera jobb med annat i livet? Vi söker ofta dig som vill arbeta deltid som butikssäljare. Tjänsterna hos oss kan både vara tillsvidare med provanställning eller vikariat, ofta med möjlighet till förlängning. Arbetspassen kan vara förlagda på dagtid, kvällar, nätter och helger. Det finns även möjlighet att ta extrapass för att utöka din arbetstid. Du får månadslön som vid heltid motsvarar 26 500-31 000 kr, baserat på din erfarenhet inom service, samt OB-ersättning för obekväma arbetstider.
Natt
Många av våra stationer har öppet dygnet runt och därför söker vi även dig som vill jobba som butikssäljare under nätter på våra stationer. Tjänsterna hos oss kan både vara tillsvidare med provanställning eller vikariat, ofta med möjlighet till förlängning. När man jobbar natt hos oss har man ett rullande schema som ser lite olika ut på olika stationer. På natten är det viktigt att man tar vara på tiden och förbereder för sina kollegor, därför tror vi att du som sökande har ett stort driv och kan arbeta självständigt. Du får månadslön som vid heltid motsvarar 26 500-31 000 kr, baserat på din erfarenhet inom service, samt OB-ersättning för obekväma arbetstider.
Heltid
Vill du satsa fullt ut? Vi söker också butikssäljare på heltid. Tjänsterna hos oss kan både vara tillsvidare med provanställning eller vikariat, ofta med möjlighet till förlängning. Arbetsdagarna är förlagda enligt rullande schema där man jobbar både dagtid, kvällar och helger. Månadslönen ligger på 26 500-31 000 kr beroende på tidigare erfarenhet, med OB-ersättning för arbete på kvällar, helger och röda dagar.
Eftersom vi har en CV-lös och fördomsfri rekrytering kan du behöva styrka din tidigare erfarenhet genom att uppvisa arbetsgivarintyg under rekryteringsprocessen. För att söka tjänsten fyller du enkelt i dina uppgifter, anger vilka tider du kan arbeta och genomför därefter ett kort servicetest som tar cirka 10 minuter. Ersättning
