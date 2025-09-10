Circle K Skellefteå söker Assistant Store Manager
2025-09-10
Vart är du på väg?
Nu söker vi assisterande butikschefer, som lyfter sina kollegor till en högre nivå!
Vi vill bli världsbäst på service. Och därför söker vi ledare som förstår vad det innebär. Vi är en butikskedja som erbjuder allt från god mat och bakverk, till bra drivmedel och fräscha toaletter. Som ledare hos oss jobbar du varierade skift och helger som en i gänget, samtidigt som du assisterar vår butikschef i det dagliga arbetet. Du kommer lära dig schemaläggning, bemanning och hur man värnar om människor. Till det blir du insatt i uppföljningar och resultat - Du kommer att lära dig ALLT om hur det är att driva en butik. Är du framtidens ledare?
Vi söker nu dig som vill ta nästa steg i karriären - som assisterande butikschef hos oss på Circle K Skellefteå Kågevägen, en station som har öppet dygnet runt och ett ständigt flöde av kunder och varierade arbetsuppgifter. Här finns allt! Vilket innebär att du blir en fena både på biluthyrning, matservering, pizzahut, biltvätt och trivs med att alltid ge kundupplevelser i världsklass, även när det är mycket att göra.
Tjänsten är på heltid och är tillsvidare med inledande provanställning på sex månader. Schemat för denna tjänst är rullande och arbetspassen är förlagda dagar, kvällar och var tredje helg. I rollen har du en månadslön på 29800-33600 kr, din exakta lönenivå baseras på din tidigare erfarenhet inom service och styrks genom att uppvisa arbetsgivarintyg under rekryteringsprocessen. Utöver din månadslön har du OB-ersättning för arbete under kvällar, nätter, helger och röda dagar. Är du vår nya kollega som gillar kombinationen av service och ledarskap? Vi jobbar med löpande urval i rekryteringen så sök tjänsten omgående för att inte missa chansen!
Varmt välkommen in med din ansökan senast 25.09.2025
Om dig:
* Du är en teamplayer - du sätter laget före jaget
* Du är en fixare - du hittar lösningar på allt.
* Du älskar människor.
* Du är en allkonstnär: Du gillar att ha koll på allt, och tycker om att göra många saker samtidigt.
* Du vill lära dig nya saker och utvecklas.
* Du har förmodligen utbildning eller ett stort intresse för försäljning och/eller ledarskap.
* Du har gymnasieutbildning eller motsvarande.
* Du pratar och förstår svenska.
Är över 18 år.
* Vi är en plantskola för social skills - vi lägger en bra grund för alla framtida yrken. Och du får ett snyggt CV!
* För dig som redan kommit en bit i yrkeslivet kan vi erbjuda ett utvecklande och mångsidigt jobb.
* Du får kunskap om hur det är att driva butik och görs redo att i framtiden driva egen station.
* Du lär dig att bli en ledare med förståelse för service.
* Du får specialistkunskap - vi kan allt från att driva butik och sälja drivmedel, till marknadsföring och ledarskap.
* Du får möjlighet att delta i våra ledarutbildningar och program.
* Du får en möjlighet till att göra karriär hos oss.
* Du får ett roligt jobb med härliga kollegor. Många träffar vänner för livet på Circle K.
* Vi är ett internationellt företag med kollegor runt omkring i hela världen.
* Våra stationer kan ha biluthyrning, då är körkort B-manuell ett krav.
* Vi erbjuder dig ett förmånligt friskvårdsbidrag och personalrabatt på alla våra stationer.
Circle K är ett framgångsrikt globalt företag med mer än 14 000 butiker i 26 länder. Totalt har vi cirka 125 000 anställda som arbetar i våra butiker och på kontoren. Vi vill göra det enkelt för våra kunder längs vägen genom att erbjuda bra produkter och snabb och service i världsklass.
