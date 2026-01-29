Childcare job in Nynäshamn
2026-01-29
Nanny Position - Stockholm's International Nanny Agency
Location: Nynäshamn
Stockholm's International Nanny Agency is currently recruiting an experienced and reliable nanny for a long-term position with a family based in Nynäshamn.
Position Overview
Child: 3-year-old girl
Start Date: As soon as possible
Duration: Long-term
Responsibilities
Daytime care
Lunch preparation
Playtime and engagement in age-appropriate activities
Schedule & Hours
Initial Period: As soon as possible
Ongoing: 2-3 times a week on weekdays, prefrence for Tuesday - Wednesday - Thursday
Typical Hours: 09:00 - 12:00
Additional Details
Language Skills: English, Swedish, or Latvian
Allergies: None
Pets: None
Candidate Requirements
Experience with children in this age group
Fluent in English
Reliable, active, creative, and able to commit long-term
Driving license is required
Preferred Qualifications
CPR and First Aid certification (or willingness to obtain)
Clear background check and strong references
Flexible availability and a nurturing attitude
How to Apply
If you are passionate about childcare and meet the requirements for any of the above roles, we would love to hear from you. Please send your CV and a brief cover letter outlining your experience and suitability to: info@stockholm-nanny.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: info@stockholm-nanny.se Arbetsgivare Stockholm's International Nanny Agency HB
149 30 NYNÄSHAMN Jobbnummer
9711282