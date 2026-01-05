Chief Engineer - Core Engine
2026-01-05
En ögonblicksbild av din dag
Föreställ dig att du är en central del av vårt Core Engine-team som Chief Engineer, där du leder och koordinerar tekniska insatser med stor påverkan. I denna dynamiska roll kommer du att ansvara för specifika maskintyper och säkerställa ett effektivt samarbete inom teamet. Du kommer att driva kontinuerliga förbättringar av processer och lösningar, vilket gör varje dag unik och utmanande.
Hur du kommer att påverka
• Du kommer att överse och samordna tekniska frågor i leveransprojekt, och ge stöd till ingenjörer och projektledare.
• Granska och godkänna teknisk dokumentation för att säkerställa kvalitet och efterlevnad av standarder.
• Optimera arbetsflöden och processer inom det tekniska området för att öka effektiviteten och främja förbättringar.
• Ge tekniskt stöd till försäljning och komplexa projekt, inklusive kostnadsuppskattningar och lösningsgranskningar.
• Dela din kunskap, handleda teammedlemmar och säkerställa ett smidigt informationsflöde inom och mellan teamet.
Vad du medför
• Civilingenjörsexamen eller motsvarande erfarenhet inom turbiner eller liknande tekniska system.
• Stark teknisk kompetens, strukturerad arbetsmetodik och en passion för kontinuerlig förbättring.
• Flytande svenska och engelska, både i tal och skrift, är ett krav.
• Erfarenhet av Microsoft Office, SAP, PLM, Tacton/Digibid och Socrates är meriterande.
Om teamet
Vårt team består idag av 40 engagerade medarbetare, inklusive designers, delprojektledare och Chief Engineers. Vi värdesätter samarbete och stödjer varandra i arbetet med nya tekniska lösningar och kundförfrågningar. Tillsammans strävar vi efter att skapa innovativa lösningar och förbättra våra processer, vilket gör vår arbetsmiljö både stimulerande och utvecklande.
Inom divisionen Gas Services erbjuder vi energilösningar med noll eller låga utsläpp baserat på våra gasturbiner samlade under ett tak och tillsammans med ångturbiner samt generatorer. Genom service, modernisering och digitalisering av den levererade flottan skapar vi möjligheter för ett minskat klimatavtryck.
Vi kan erbjuda dig förmånliga anställningsförmåner såsom arbetstidsförkortning, förskottssemester, friskvårdsbidrag och ev. möjlighet till flexibel arbetsplats.
Vilka är Siemens Energy?
På Siemens Energy är vi mer än bara ett energiteknikföretag. Vi möter den ökade efterfrågan på energi i mer än 90 länder samtidigt som vi bidrar till att skydda vårt klimat. Med ca 100,000 engagerade anställda genererar vi inte bara elektricitet till mer än 16% av världens befolkning, utan vi använder också vår teknologi för att skydda människor och miljön.
Vårt globala team är engagerar sig i att göra hållbar, pålitlig och ekonomiskt överkomlig energi till verklighet genom att tänja på gränserna för vad som är möjligt. Vi förvaltar ett 150-årigt arv av innovation som uppmuntrar oss att söka efter personer som stödjer vårt fokus på reducering av koldioxidutsläpp, nya teknologier och energiomvandling.
Hur kan du göra skillnad på Siemens Energy? Titta här: https://www.siemens-energy.com/employeevideo
Vårt engagemang för mångfald
Som tur är, så är vi alla olika. Genom mångfald genererar vi kraft. Vi drivs framåt av inkludering och vår gemensamma kreativa energi kommer från ca 130 olika nationaliteter. På Siemens Energy ser vi mångfald som något självklart - oavsett etnisk bakgrund, kön, ålder, religion, identitet eller funktionsvariation. Vi ger samhället energi, hela samhället, och vi diskriminerar inte utifrån våra olikheter.
Tveka inte - skicka in din ansökan via https://jobs.siemens-energy.com/en_US/jobs
eller https://siemensenergy.avature.net/internalcareers
, id nr 281814 senast 2026-01-19
Löpande urval tillämpas, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För frågor om tjänsten kan du kontakta rekryterande chef Daniel Al Mailea på daniel.almailea@siemens-energy.com
För frågor gällande rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Johanna Sangrud på johanna.sangrud@siemens-energy.com
.
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag, eller annonsförmedlare.
Placeringsort: Finspång
Fackliga representanter:
Unionen, unionen.finspang.se@siemens-energy.com
Sveriges Ingenjörer & SACO, asi.se@siemens-energy.com
Ledarna, Jan Lundgren jan.h.lundgren@siemens-energy.com
IF Metall, Mikael Malmgren, mikael.malmgren@siemens-energy.com
