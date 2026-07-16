Chefsstöd till VO Vuxenpsykiatri Lund
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Assistentjobb / Lund Visa alla assistentjobb i Lund
2026-07-16
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Vill du ha en varierad roll där du arbetar nära verksamhetens chefer och bidrar till att skapa goda förutsättningar för ledning, utveckling och administration? Då kan du vara den vi söker.
Verksamhetsområde vuxenpsykiatri Lund består av cirka 560 medarbetare och ansvarar för specialistpsykiatrisk vård i åtta kommuner i mellersta Skåne. Verksamheten omfattar allmänpsykiatrisk öppen- och heldygnsvård, akutmottagning, beroende- och psykosvård samt nationell högspecialiserad vård inom svårbehandlat självskadebeteende, könsdysfori och ätstörningsvård för vuxna.
Som chefsstöd ingår du i verksamhetsområdets ledningsstab där du tillsammans med övriga stödfunktioner bidrar med administrativ service och konsultativt stöd till chefer på olika nivåer. Uppdraget präglas av hög servicenivå, tillförlitlighet och ett proaktivt arbetssätt, där du blir en viktig del i verksamhetens dagliga arbete och fortsatta utveckling.
Du tillhör enheten för administration och kompetensförsörjning, som består av chefsstöd, controller, HR-partner, verksamhetsutvecklare, studierektor för ST-läkare, läkarsamordnare, IT-samordnare och säkerhetssamordnare. Tillsammans med verksamhetsledningen är ni omkring 20 medarbetare som arbetar nära varandra och stödjer hela verksamhetsområdet.
VO vuxenpsykiatri Lund är en universitetsjukvårdsenhet där verksamheten präglas av hög kompetens, mångfald och närhet till forskning och undervisning. Vi arbetar kontinuerligt med förbättrings- och utvecklingsarbete och flera forsknings- och utvecklingsprojekt pågår.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-16Arbetsuppgifter
I rollen som chefsstöd arbetar du med att avlasta verksamhetens chefer i administrativa uppgifter med tyngdpunkt inom HR-fönster. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat administration av anställningar och avslut, frånvarohantering, schemaläggning och andra administrativa uppgifter kopplade till personalområdet. En särskild uppdragsbeskrivning finns för tjänsten.
Du arbetar i nära samarbete med övriga stödfunktioner såsom HR-partner, Region Skånes gemensamma servicefunktion (GSF) och förvaltningens HR-administratörer. Chefsstöden har egna ansvarsområden inom verksamhetsområdet men samarbetar nära varandra och stöttar varandra vid behov och frånvaro.Kvalifikationer
Vi söker dig som har avslutad gymnasieutbildning. Relevant eftergymnasial utbildning är meriterande. Tidigare erfarenhet som chefsstöd eller i en motsvarande administrativ roll är också meriterande, liksom erfarenhet från hälso- och sjukvård. Har du arbetat i HR-fönster ser vi det som positivt.
Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, samt god datorvana och erfarenhet av att arbeta i olika administrativa system. Du har goda kunskaper i Office-paketet och ser datorn som ett naturligt arbetsredskap i det dagliga arbetet.
För att trivas i rollen är du serviceinriktad, ansvarstagande och flexibel. Du arbetar strukturerat, har god förmåga att planera och prioritera dina arbetsuppgifter samt trivs med att ge stöd till chefer och samarbeta med många olika professioner. Du har ett professionellt bemötande, är lyhörd för verksamhetens behov och arbetar lösningsorienterat med en positiv inställning. Vi arbetar utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt, och lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Som en del av den lämplighetsprövning, inför beslut att erbjuda arbete, kan det komma att göras en kontroll ur misstanke- och belastningsregistret. Läs mer här om när en kontroll kan bli aktuell: https://www.skane.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-oss/att-jobba-i-region-skane/villkor-och-formaner/#418025
Vi tillämpar löpande urval, välkommen med din ansökan.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336238". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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221 85 LUND Arbetsplats
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kontakt
Enhetschef
Alexandra Rosenberg 046172192 Jobbnummer
10003990