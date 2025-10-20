Chefsarkitekt, Södersjukhuset
Vi söker dig, erfaren IT-arkitekt som trivs i komplexa miljöer där du kan göra nytta på riktigt!
Arbetsbeskrivning
Som chefsarkitekt leder du arkitekturarbetet på Södersjukhuset (SÖS) i enlighet med Region Stockholms IT-arkitektur som du också är med och utvecklar.
Du samarbetar med vårdverksamheten, serviceförvaltningen och andra arkitekt-kollegor i regionen samt dina teknikkollegor på SÖS. Din närmsta chef och bollplank är SÖS IT-chef, Helen Holst, och du blir en del av teknikorganisationen som består av 75 engagerade och kompetenta kollegor inom IT och medicinsk teknik.
Du leder sjukhusets arkitektforum samt arkitektfunktionen som består av kollegor inom IT, medicinteknik, informationsarkitektur och informationssäkerhet. Genom arkitektforum säkerställs att utveckling och införande av utrustning och mjukvaror i SÖS och regionens IT-miljö följer arkitekturprinciper och riktlinjer för en säker, kostnadseffektiv och användarvänlig IT-miljö.
Du planerar och fördelar arbetet inom arkitektfunktionen på SÖS. Tillsammans med dina kollegor i arkitektfunktionen stöttar du verksamheten och bidrar med arkitekturkompetens i projekt och andra förändringsaktiviteter med IT-arkitekturpåverkan. Du får möjlighet att delta i regionala projekt och genom aktivt deltagande i regionens arkitektråd säkerställer du att du och dina kollegor på SÖS bidrar till samt följer regionens IT-arkitektur.
Vi söker dig som genom samarbete, engagemang och god teknisk kunskap vill göra nytta i vården. Du har erfarenhet av att leda, planera och realisera IT-lösningar, både på övergripande portföljnivå och kanske som lösningsarkitekt i enskilda projekt. Du har arbetat som IT-arkitekt på ett strukturerat och systematiskt sätt enligt en vedertagen modell, gärna i flera olika organisationer och i olika arkitekt-roller. Kanske har du varit projektledare eller annan ledande roll där du ansvarat för genomförande av förändringar med arkitekturpåverkan. Du har en god förmåga att beskriva, visualisera och analysera även komplexa strukturer och samband. För att hålla dig uppdaterad kring senaste teknikutvecklingen är omvärldsbevakning, nätverkande och goda leverantörsrelationer en del av din vardag. Med tydlighet, nyfikenhet och genuint intresse för verksamheten får du med dig människor och bidrar till en bättre IT-miljö i vården.
Kompetenskrav
Du har arbetat som IT-arkitekt, gärna inom flera områden så att du behärskar både tekniska detaljer och helhet samt både verksamhetsperspektiv och en tekniskt grundad förståelse.
Erfarenhet av att arbeta med TOGAF eller liknande ramverk för IT-arkitektur.
Du har en akademisk examen eller erfarenhet som vi bedömer som motsvarande.
Erfarenhet av att arbeta i komplexa miljöer med flera intressenter som verksamhet och IT-leverantörer.
Du är strukturerad och använder moderna verktyg och metoder för att planera och prioritera ditt och andras arbete.
Vana att arbeta med arkitekturstyrning och samverkan.
God förmåga att uttrycka dig i svenska i så väl tal som skrift.
Meriterande
Erfarenhet av att arbeta i inom sjukvården eller annan offentlig verksamhet.
Du har erfarenhet av att framgångsrikt leda grupper inom IT.
Erfarenhet av att ta fram och förvalta målbilder, arkitekturprinciper riktlinjer i större organisationer.
Erfarenhet av Cyber-, informations- och IT-säkerhet.
Erbjudande
Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och därför månar vi om att du ska ha ett utvecklande, tryggt och hållbart arbetsliv. Vi erbjuder många olika förmåner och fördelar oavsett var du befinner dig i livet och i karriären. Några av dessa förmåner är:
Vidareutbildning. Vi erbjuder regelbundna, kompetenshöjande aktiviteter utifrån medarbetarens och verksamhetens behov.
Ett generöst friskvårdsbidrag.
Personalgym och hälsoteam med en fysioterapeut, en ergonom och hälsopedagoger som kan stötta dig i din träning.
Föräldrapenningtillägg och föräldralön.
Läs mer om vårt erbjudande här
Välkommen med din ansökan!
Läs mer här om hur det är att arbeta inom Region Stockholm
Södersjukhuset är ett av Nordens största akutsjukhus, vi finns i hjärtat av samhället, dag som natt för våra patienter. Hos oss står akutsjukvården i centrum och utgör tillsammans med de stora folksjukdomarna vår specialitet. Vi bedriver omfattande klinisk forskning och utbildning, för oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära och personliga patientkontakten. På Södersjukhuset är alla en del i en större helhet där vi tillsammans skapar morgondagens vård.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
