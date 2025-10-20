Chefläkare till Sophiahemmet
2025-10-20
Vi söker dig som förenar chefläkarrollen med stark klinisk förankring och strategisk förmåga.

Om företaget
Sophiahemmet är ett välrenommerat sjukhus i Stockholm som nu befinner sig i en spännande utvecklingsfas. Vi har fokus på högkvalitativ planerad vård, patientsäkerhet och utveckling i nära samarbete med våra självständiga vårdgivare.
Hos oss finns korta beslutsvägar, en dynamisk arbetsmiljö och en kultur som präglas av engagemang för patienterna, personligt bemötande, hög kvalitet och stark gemenskap - samtidigt som vi värnar balans i arbetslivet. Här får du möjlighet att bidra till framtidens hälso- och sjukvård, i en roll där tradition möter förnyelse.
Din roll
Som chefläkare blir du en nyckelperson i Sophiahemmets koncernledning och får en central roll för trygg, säker och evidensbaserad vård. Du rapporterar direkt till verkställande direktören och har ett brett uppdrag som omfattar patientsäkerhet, kvalitet och medicinsk utveckling.
Sophiahemmet har väl utvecklade kvalitet- och miljöledningssystem och är certifierat enligt ISO 9001 och 1400. I det arbetet har du ett viktigt samordningsansvar för det systematiska förbättringsarbetet i hela organisationen.
Du ansvarar också för Sophiahemmets ackrediteringsmodell, som omfattar våra 30-tal vårdgivare, i syfte att säkerställa att de uppfyller våra högt ställda krav avseende kvalitet, patientsäkerhet och kompetens.
Rollen kan med fördel kombineras med kliniskt arbete som läkare vid någon av våra öppenvårdsmottagningar - omfattningen bestämmer vi tillsammans. Du kommer även att bidra i strategiska utvecklingsfrågor kring vårt breda vårdutbud, som inkluderar både offentligt och privat finansierad hälso- och sjukvård.
Vem är du?
Vi söker dig som är specialistläkare och gärna har erfarenhet av vårdverksamheter med olika driftsformer. Du har dokumenterad erfarenhet av att leda i förändring och god kunskap om patientsäkerhetsarbete och kvalitetsledningssystem.
Du är flexibel, trygg i din profession, har god kommunikativ och administrativ förmåga. Du trivs i rollen som samordnare och utvecklare, och som ledare är du närvarande och engagerande. Du kombinerar ett strukturerat arbetssätt med förmågan att inspirera och skapa delaktighet.
Varför Sophiahemmet?
Hos oss får du en meningsfull roll där du kan förena kliniskt arbete med ett strategiskt chefsuppdrag. Du blir en del av ett välrenommerat sjukhus med stolta traditioner och får samtidigt möjlighet att bidra till förnyelse och utveckling. Hos oss finns en stark känsla av sammanhang - både för våra patienter och för våra medarbetare.
Välkommen med din ansökan senast den 10 november 2025.
Sophiahemmet ideell förening bedriver sjukvård, utbildning och forskning i nära samverkan sedan 1884. Inom Sophiahemmet AB, ett helägt dotterbolag till Sophiahemmet, ideell förening, ingår Sophiahemmet Sjukhus som bedriver högkvalitativ specialistvård i samverkan mellan ett trettiotal självständiga vårdgivare. Därutöver ingår även Sophiahemmets verksamhetsområde fastighet med uppdrag att ansvara för drift och utveckling av sjukhusets fastigheter och tjänster till områdets hyresgäster. Sophiahemmet Högskola är en ledande aktör inom utbildning och forskning för framtidens hälsa, vård och omsorg. Högskolan erbjuder utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Mer information hittar du på www.sophiahemmet.se. Ersättning
