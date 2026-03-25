Chef Uppsamling till PostNord Helsingborg, kväll
Vill du vara med och starta upp en helt ny paketterminal och ta ansvar för inflödet i en verksamhet där tempo, flöden och precision är avgörande? Nu öppnar PostNord en ny terminal i Helsingborg. Byggnaden står klar och nästa steg är att skapa en effektiv och välfungerande verksamhet. Här får du en nyckelroll med ansvar för uppsamlingsprocessen och med direkt påverkan på kvalitet, produktivitet och leverans.
Du kliver in i ett skede där verksamheten byggs upp från grunden med stort utrymme att påverka arbetssätt, struktur och hur flödena ska fungera i praktiken.
Du, vi och jobbet
Det här är en roll där du driver en central del av produktionen och samtidigt är med och sätter hur verksamheten ska fungera framåt. Tillsammans med terminalchef och övriga chefer bygger ni upp organisation, arbetssätt och struktur. Du ansvarar för uppsamlingen, dvs de paket vi hämtar in hos våra kunder och distribuerar vidare till andra terminaler. Du säkerställer en effektiv produktion med hög kvalitet och leveransprecision. Du har ansvar för personal, planering, uppföljning och resultat och driver löpande förbättringar. Du arbetar med fokus på flöde, kapacitet och daglig styrning, leder genom andra och skapar struktur och tydlighet i en organisation med flera nivåer.
PostNords paketverksamhet är i stark tillväxt och präglas av hög utvecklingstakt. Här verkar du i en miljö där operativ drift och utveckling går nära varandra. Arbetstiden är förlagd till eftermiddag / kväll. Du rapporterar till terminalchef och ingår i terminalens ledningsgrupp.
Vad du kommer att göra
Ansvara för uppsamlingsprocessen och säkerställa ett effektivt flöde i terminalen.
Personal- och resultatansvar där du skapar motivation, engagemang och har ett kommunikativt ledarskap enligt PostNords värderingar
Planera, följa upp och styra produktionen utifrån volymer och kapacitet
Säkerställa rätt bemanning och effektiv schemaläggning
Arbeta med daglig styrning och uppföljning av produktionen
Driva förbättringsarbete med fokus på produktivitet, kvalitet och kostnad
Leda verksamheten i förändring och implementera nya arbetssätt och lösningar
Följa upp resultat, analysera avvikelser och vidta åtgärder
Samarbeta nära övriga funktioner för att säkerställa helheten i terminalens leverans
Vem du är
En trygg och tydlig ledare som skapar struktur och driver resultat
Du trivs i en operativ miljö och är nära verksamheten i ditt ledarskap
Har förmåga att skapa struktur och tydlighet i en verksamhet med flera nivåer
Kommunikativ och förtroendeingivande med förmåga att skapa tydlighet och riktning
Analytisk och lösningsorienterad med god helhetssyn
Affärsmässig och förstår hur verksamheten påverkar resultat
Vad du tar med dig
Gymnasieutbildning samt relevant vidareutbildning inom logistik, teknik, ekonomi eller ledarskap
Flerårig erfarenhet av ledarskap i logistik, produktion eller annan processtyrd verksamhet, med ansvar för personal, resultat och produktivitet
Erfarenhet av att driva förändring och utveckling i en operativ verksamhet
God administrativ förmåga och vana av att arbeta strukturerat
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Goda datorkunskaper och vana av att arbeta i affärssystem och Office
Erfarenhet av att arbeta med Lean eller liknande förbättringsarbete är meriterande
Erfarenhet av att samverka med externa aktörer, exempelvis transportörer eller kunder, är meriterande
B körkort
Varför vi finns
PostNord är ett av Sveriges äldsta och största företag och vi har ett viktigt samhällsuppdrag, att säkerställa postservice till företag och privatpersoner i hela Sverige. Vi är i en ständig transformation och arbetar konsekvent med att utveckla både vårt erbjudande och våra medarbetare. Som den ledande leverantören av kommunikationslösningar till, från och inom Sverige förenklar vi vardagen för människor. Hos oss arbetar människor med olika bakgrund och erfarenheter och du blir en del av en arbetsplats som aktivt arbetar med mångfald. Vi är PostNord - ett fantastiskt företag att jobba och växa med! Läs mer på postnord.se.
Kontakt och ansökan
I den här rekryteringen samarbetar PostNord med Jefferson Wells. Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Katarina Thomasson på 070-231 28 05 alt. katarina.thomasson@jeffersonwells.se
, Maria Stenbäck på 072-208 08 92 alt. maria.stenback@jeffersonwells.se
eller Angela Ekelöf på 070-377 57 81 alt. angela.ekelof@jeffersonwells.se
. Välkommen med din ansökan senast den 15 april 2026. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15 Välkommen med din ansökan senast den 15 april 2026.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Mineralgatan 15 (visa karta
)
254 64 HELSINGBORG Arbetsplats
