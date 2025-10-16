Chef till sektionen för samhällsbyggnad
Kommuner och regioners verksamheter är välfärdens kärna. Det är verksamheter som berör miljontals människor, varje dag. Våra medlemmar har gett oss ett tydligt uppdrag: att Sverige ska ha världens mest innovativa och omtänksamma välfärd.
De kommande åren står vi inför utmaningar som kräver mod, kreativitet, kompetens och förändringsvilja. Vi tar med det som är bra idag när vi skapar morgondagens välfärd. Vi möter förändring med utveckling. Vi tror på dig och på din förmåga.Publiceringsdatum2025-10-16Arbetsuppgifter
SKR har höga ambitioner vad gäller att utveckla stödet till kommuner och regioner. Vi söker nu en sektionschef till vår nya sektion för samhällsbyggnad. Rollen innebär ett aktivt och synligt ledarskap både internt och externt i en snabbrörlig miljö med många intressenter.
Du kommer driva nationellt utvecklingsarbete, ofta i nära samspel med medlemmarna och med fokus på samhällsbyggnadsfrågor. Det främsta målet är tydliga leveranser som skapar effekter och nyttor för kommuner och regioner. Du kommer representera SKR i många forum och nätverk samt driva påverkansarbete. Att föredra ärenden och samspela med våra förtroendevalda är en del i uppdraget. Du leder och driver samverkan och utveckling kring nya verktyg rörande framtida samhällsbyggnad.
Du rapporterar till direktören för tillväxt och samhällsbyggnad och deltar i avdelningens ledningsgrupp. Sektionen har 16 medarbetare med gedigen kompetens.Kvalifikationer
Vi söker en erfaren chef med förmåga och erfarenhet av att leda förändringsarbete i en komplex organisation. Du har lett experter eller chefer och samverkat för att uppnå resultat. Du har en gedigen erfarenhet av kommunal och eller regional verksamhet med en god verksamhetskännedom inom samhällsbyggnadsfrågor. Vi söker dig med akademisk examen.
Med en kommunikativ ledarstil är du skicklig på att skapa förtroende och tillit i olika sammanhang och miljöer. Du har ett strategiskt perspektiv på frågor och en stark drivkraft att göra skillnad för våra medlemmar.
Du har förmåga att leda förändring, skapa framdrift och åstadkomma resultat i nära samverkan med medlemmar och andra aktörer.
Som person är du trygg, stabil med ett stort mått av prestigelöshet och teamorientering där du inspirerar till en kultur med tillit och innovationskraft.
I denna rekrytering samarbetar vi med Human Capital. Ansökan till tjänsten via deras hemsida senast 4 november 2025. För en inledande dialog kring rollen kontakta Henrik Granqvist. henrik.granqvist@humancapital.se
, 070-762 08 18 eller My Boman my.boman@humancapital.se
070-844 74 71
Välkommen med din ansökan!
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en medlems- och arbetsgivarorganisation för Sveriges kommuner och regioner. Genom kunskap, råd och service till våra medlemmar stärker vi dem i deras uppdrag att utveckla välfärden för alla invånare. Vi är en mötesplats för kommuner och regioner och tillsammans utvecklar vi demokrati och välfärd utifrån medborgarnas behov i hela landet. Vi påverkar regering, riksdag och EU genom att ge förslag på hur vi bäst utvecklar demokrati och välfärd.
SKR har ca 500 medarbetare och kontoret är placerat vid Slussen i Stockholm. Som medarbetare på SKR har du flexibilitet att arbeta delvis på kontoret och delvis från annan plats, med utgångspunkt i verksamhetens behov. Ersättning
