Chef till funktionen för vilt
Länsstyrelsen i Västra Götalands län / Chefsjobb / Vänersborg Visa alla chefsjobb i Vänersborg
2025-09-02
, Trollhättan
, Essunga
, Grästorp
, Uddevalla
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län i Vänersborg
, Trollhättan
, Uddevalla
, Lidköping
, Skara
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-02Dina arbetsuppgifter
Natur- och vattenavdelningen består av cirka 230 medarbetare fördelat på fyra enheter: enheten för naturmiljö, enheten för natur- och vattenärenden, enheten för restaurering och förvaltning av natur och vatten samt enheten för vattenmyndigheten västerhavet.
Avdelningen arbetar med frågor som rör biologisk mångfald, hållbar användning av natur- och vattenresurser, främjande av friluftsliv samt vilt- och fiskeförvaltning. Vi har dessutom ansvaret för en av Sveriges fem vattenmyndigheter.
Avdelningen är ny sedan första februari och är ett resultat av en omorganisation där tidigare Naturavdelningen och Vattenavdelningen har blivit en gemensam avdelning.
Vi söker nu en funktionschef till funktionen för Vilt som finns på enheten för Naturmiljö.
Funktionen för vilt bedriver verksamhet inom huvudsakligen följande områden:
- Rovdjursförvaltning
- Klövviltsförvaltning där älg utgör stor del
- Frågor inom vildsvin, säl, skarv, stora betande fåglar och annat vilt
- Citeslagstiftningen
Funktionen består av 8 medarbetare som i nuläget har placeringsort Vänersborg.
Länsstyrelsen eftersträvar ett tydligt, lyhört och inspirerande ledarskap, där du som chef leder med tillit och ger förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap och självledarskap. I rollen som funktionschef ansvarar du för att driva och utveckla funktionens verksamhet utifrån ett helhetsperspektiv som ser till myndighetens bästa. Med ett hälsofrämjande ledarskap skapar du förutsättningar för utveckling av såväl verksamhet som medarbetare.
Tjänstens huvudsakliga arbetsuppgifter är:
- Driva och utveckla funktionens verksamhet
- Leda och utveckla medarbetarna inom funktionen
- Leda i förändring och hantera målkonflikter
- Ansvara för verksamhet, personal och ekonomi
- Delta i enhetens ledningsgrupp, där du tillsammans med övriga tre funktionschefer och enhetschefen har till uppgift att se till hela enheten, avdelningen och Länsstyrelsens bästa
- Delta i, utveckla och förvalta samarbeten både internt och externt, däribland Viltförvaltningsdelegationen
Placeringsort: Göteborg, Vänersborg eller Mariestad
Resor ingår i tjänsten.
Våra förväntningar på dig
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning eller utbildning i kombination med erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Samverkan och kommunikation med externa aktörer, verksamhetsutövare, markägare och andra myndigheter är en viktig del av vårt arbete. Du behöver därför ha förståelse för sakområdets villkor, utveckling och utmaningar.
Vi vill att du har flera års aktuell och dokumenterad erfarenhet av chefsuppdrag med personalansvar. Som chef har du tidigare erfarenhet av att planera, budgetera och följa upp verksamhet och personal. Du har erfarenhet, intresse och förmåga att driva och utveckla verksamhet, leda och utveckla människor samt leda i förändring. Det är också viktigt med erfarenhet och förmåga att hantera situationer när olika intressen ställs mot varandra.Dina personliga egenskaper
Vi söker en trygg och målinriktad ledare som har förmåga att driva och utveckla verksamhet och leda och utveckla medarbetare. För att du ska trivas och lyckas i detta uppdrag behöver du vara utvecklingsinriktad och ha en strategisk förmåga.
Rollen kräver att du har helhetssyn och förmåga att prioritera utifrån ett helhetsperspektiv. Din kommunikation är tydlig och inspirerande, där du skapar förståelse för helhet och sammanhang.
Arbetet kräver god förmåga till konflikt- och problemlösning samt uthållighet i att driva arbetet framåt.
Du är lyhörd och har ett tillitsfullt och hälsofrämjande ledarskap med god förmåga att skapa och upprätthålla förtroendefulla relationer både internt och externt.
Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.
Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning på Länsstyrelsen som speglar länets befolkning. Så, sist men inte minst, hoppas vi därför att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald.
Bra att veta
Du söker jobbet via denna länk: https://lansstyrelsen.varbi.com/se/what:job/jobID:853501/
Välkommen med din ansökan!
Läs mer om oss på vår webb https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-oss/jobba-hos-oss.html.
Vi finns också på https://www.linkedin.com/company/3537509/admin/dashboard/.
Vi har valt rekryteringskanaler och vill inte bli kontaktade av rekryteringsföretag.
Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Därför är det viktigt att du med skyddade personuppgifter inte registrerar dig via vårt rekryteringssystem. Posta din ansökan till HR-enheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Delge inte några känsliga uppgifter i din ansökan men ange någon form av kontaktuppgift så att vi kan kontakta dig om du är aktuell för tjänsten. Vid frågor, ta kontakt med HR via e-post hr.vastragotaland@lansstyrelsen.se Ersättning
Månadslön. Länsstyrelsen tillämpar individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "112-35737-2025 (2)". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Västra Götalands län
(org.nr 202100-2361) Arbetsplats
Länsstyrelsen Västra Götaland, Natur och vattenavdelningen Kontakt
Lisa Montan, enhetschef lisa.montan@lansstyrelsen.se Jobbnummer
9487016