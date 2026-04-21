Chef till ärendefördelningsenhet
På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor - migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Vill du vara med och leda i en samhällsviktig verksamhet som gör skillnad? Vi söker nu en chef till en ny ärendefördelningsenhet i Umeå. Hos oss får du möjlighet att vara med och forma framtidens migrationsverksamhet.Publiceringsdatum2026-04-21Beskrivning
Ärendefördelningsenhetens uppdrag består av att hantera inkommen post,
digitalisera handlingar och ansökningar som inkommer till Sverige från utlandsmyndigheter och från enskilda individer. De ansökningar och handlingar som inkommer granskas, bedöms och digitaliseras för att sedan kunna hanteras vidare av tillstånds- och asylenheterna i landet.
Nationella operativa avdelningen (NOA) på Migrationsverket samlar myndighetens operativa verksamhet som inte är geografiskt knuten till regionerna. Avdelningen består av ett kansli, fem sektioner och 38 enheter.
Om ditt uppdrag
Som enhetschef på Migrationsverket får du möjlighet att leda en enhet i ständig utveckling och förändring där förbättringar och långsiktigt tänkande är en självklar del av vardagen.
Du ingår i sektionens ledningsgrupp, där du förväntas ta ett helhetsperspektiv och ha ett nära samarbete med dina chefskollegor och sektionschef för att vi ska nå våra gemensamma mål.
Du har fullt ansvar för personal, budget och arbetsmiljö och leder din enhet genom att vara närvarande, stödjande och beslutsam. Du identifierar tillsammans med dina medarbetare förbättringsområden, skapar struktur och förutsättningar för delaktighet och driver en kultur av ansvarstagande och utveckling.Kvalifikationer
Vem är du?
Du är närvarande i ditt ledarskap och skapar delaktighet och förutsättningar för dina medarbetare att växa och ta ansvar i ett klimat som inspirerar till arbetsglädje, handlingskraft och effektivitet. Du är handlingskraftig och systematisk med förmåga att organisera, genomföra och följa upp för att leverera mot uppsatta mål. Du har en stark analytisk förmåga och förmågan att se sin enhet som en del av helheten och Migrationsverkets uppdrag. Du kan fatta välgrundade beslut även i tider av förändring. Du är trygg i dig själv och uppvisar gott omdöme, samtidigt som du skapar engagemang och ta initiativ till goda samarbeten. Ditt ledarskap kännetecknas av tydlig riktning, empati i mötet med andra och mod i beslutsfattandet.
I vårt arbete som statstjänstemän ställs även höga krav på omdöme och en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet.Kvalifikationer
Akademisk utbildning,120 p
Ledarerfarenhet inom offentlig verksamhet.
Erfarenhet av att leda och utveckla verksamhet i förändring.
Goda kunskaper i att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska.
Meriterande:
Aktuell chefserfarenhet med ansvar för budget, verksamhet och arbetsmiljö.
Erfarenhet av utvecklingsarbete.
Erfarenhet av och kunskap om Migrationsverkets serviceverksamhet.
Erfarenhet av att leda medarbetare med serviceuppdrag.
Erfarenhet av ledarskap inom statlig myndighet.Anställningsvillkor
Placeringsort: Umeå
Anställningsform: Tillsvidare med provanställning
Arbetstid: Förtroendearbetstid enligt enskild överrenskommelse
Löneform: Individuell lönesättning
Tillträde: Enligt överenskommelse Så ansöker du
Vill du vara med och driva vår utveckling framåt? Välkommen med din ansökan senast den 4 maj 2026.
Om rekryteringsprocessen
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar därför alla sökande och strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald. Som statlig myndighet rekryterar vi efter förtjänst och skicklighet. På arbetsgivarverket.se kan du läsa mer om vad det innebär.
Du behöver inte bifoga något personligt brev med din ansökan, men vi önskar att du svarar så tydlig och
utförligt som möjligt på urvalsfrågorna för att vi ska kunna göra en rättvis bedömning av din erfarenhet om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.
Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på sidan "Lediga jobb och intresseanmälan" på migrationsverket.se: Frågor och svar om att söka jobb på Migrationsverket
För att arbeta på Migrationsverket behöver du ha rätt att vistas och arbeta i Sverige på någon av dessa grunder: svenskt medborgarskap (krav för vissa tjänster), nordiskt medborgarskap, EU-medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.
Om du har skyddade personuppgifter, eller annan information som du själv bedömer som skyddsvärd, ska du kontakta rekrytering@migrationsverket.se
innan du gör din ansökan så berättar vi mer om våra säkerhetsrutiner.
Migrationsverkets behandling av personuppgifter
Migrationsverkets rekryteringar sker helt i vår egen eller upphandlade leverantörers regi. Vi ber därför om att inte få telefonsamtal och mejl från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-05-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Migrationsverket
(org.nr 202100-2163), https://www.migrationsverket.se
Slottsgatan 82 (visa karta
)
602 22 NORRKÖPING Arbetsplats
Migrationsverket, Operativ verksamhet, Nationella operativa avdelningen Kontakt
Lydia Blumenfeld lydia.blumenfeld@migrationsverket.se 010-2034109 Jobbnummer
9867109