Chef Ledningsavdelning vid NSE Lettland
2026-03-11
Försvarsmakten finns för att skydda Sverige och vårt uppdrag kräver en stor bredd i verksamheten. Just nu söker vi personal som vill arbeta under ett tidsbegränsat uppdrag i Lettland där du kommer ges möjlighet att utvecklas på ett personligt och professionellt plan.
NSE, National Support Element
NSE är en enhet vid det svenska truppbidraget till MNB-LVA (Multi National Brigade-Latvia) som Södra skånska regementet P 7 bemannar och som skall stödja den svenska Bataljonen på plats i Lettland med logistik.
NSE ska stödja den svenska bataljonen med nationell logistik, förnödenhetsförsörjning, transporter, godshantering och lagerhållning. NSE är kontaktyta gentemot stödet från Logistikenheten vid P 7 Revingehed samt det bakre stödet i Sverige vid FMLOG.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som C LednA vid NSE arbetar du med ansvar för ledningens arbete med stabsarbete omfattande analys, beredning, planering, genomförande och uppföljning av NSE tilldelade uppgifter inom områdena förnödenhetsförsörjning, teknisk tjänst (materielunderhåll) och transporter. Det innebär också ansvar för att ge direktiv både inom enheten och till hänvisade förband avseende logistik. Arbetet genomförs både enskilt och tillsammans med andra. Arbetet innebär att vara chef över Lednings avdelning med 12 medarbetare vid svenska NSE.
Arbetet kommer under hösten 2026 huvudsakligen genomföras på P 7 Revingehed i ett förberedelseskede och under våren 2027 på plats i Lettland.
Arbetet i Lettland genomföras i en multinationell kontext och daglig samverkan med andra nationaliteter.Publiceringsdatum2026-03-11Kvalifikationer
• Officer eller Reservofficer OF2-3 / OR 6-8
• Körkortsbehörighet B
• Goda datakunskaperDina personliga egenskaper
Som person söker vi dig som har en drivkraft att utveckla dig själv, organisationen och verksamheten. Du tycker om att arbeta i olika gruppsammansättningar och med medarbetare som har olika styrkor, förmågor och egenskaper. Du arbetar utifrån ett strukturerat arbetssätt och vi ser att du trivs med ordning och reda.
Det är viktigt att du har en god kommunikativ förmåga och att du kan bygga relationer och kontaktnät innanför samt utanför din egen enhet. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper för denna tjänst.
Meriterande
• Goda kunskaper i Försvarsmaktens logistiksystem.
• Kunskaper i Försvarsmaktens redovisningssystem LIFT/PRIO
• Logistikutbildad inom förnödenhetsförsörjning och teknisk tjänst.
• Tidigare arbete som stabsofficer inom logistik.
• Tidigare arbete som stabsofficer i internationell stab.
• Genomförd militär utlandstjänst.Övrig information
Anställningsform: Tidsbegränsad mellan 260810 - 270730
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Revingehed / Lettland
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
För sökande inom Försvarsmakten med anställning blir man tidsbegränsad placerad vid enheten.
Tjänsten är en militär befattning
Tjänstbarhetsbedömning kommer att genomföras om du blir aktuell för tjänsten.
Upplysningar om befattningen
Johan Stjernfelt på e-post: johan.stjernfelt@mil.se
Information om rekryteringsprocessen
Robin Nordlund på e-post: robin.nordlund@mil.se
Fackliga företrädare:
OF: of-p7@mil.se
OFR/S: senadin.sela@mil.se
SACO: saco-revinge-p7@mil.se
SEKO: seko-revinge-p7@mil.se
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Södra skånska regementet kallas också för P 7. P står för pansar eftersom regementet främst använder sig av pansarfordon. Vi genomför en militär grundutbildning för värnpliktiga i markstrid, mekaniserad och motoriserad strid med stöd av våra huvudfordon som är: stridsvagn 122, stridsfordon 9040C och pansarterrängbil 360.
P 7 har heltid- och deltidsanställd personal som tjänstgör i sina olika befattningar nationellt och internationellt.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9789440