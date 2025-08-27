Chef IT-Drift
2025-08-27
Som Chef för IT-Drift hos Green Cargo i Stockholm eller Hallsberg kommer du att driva transformationen i en komplex molnmiljö!
Vi söker nu en nyckelperson som med helhetssyn och strategisk höjd vill leda arbetet med IT-Drift för ett företag som bokstavligen får svensk industri och handel att rulla på. Som Chef för IT-Drift kommer du spela en avgörande roll i vår digitala transformation som vi nu står inför - och tillsammans med vårt team och våra partners skapa framtidens transportlösningar.
Vi erbjuder dig
Hos Green Cargo blir du en del av ett företag med ett tydligt syfte - att göra skillnad för både klimatet och samhället genom hållbara logistiklösningar. Vår verksamhet är i ständig utveckling och du får vara med på en spännande förändringsresa där digitalisering och innovation står i centrum.
Vi erbjuder:
- En värderingsstyrd organisation med fokus på hållbarhet, ansvarstagande och samarbete.
- En inkluderande och öppen arbetskultur där vi värdesätter kunskapsutbyte, transparens och gemensam utveckling.
- En arbetsmiljö med balans mellan tydliga mål och personlig frihet, där du ges förtroende att driva ditt uppdrag.
- Flexibla arbetsformer med möjlighet till hybridarbete och kontorsplacering i Solna eller Hallsberg.
- En IT-organisation som har vunnit IDC Future Digital Enterprise Award, Best in Digital Infrastructure, EMEA, samt erhållit svenska och internationella ledarskapsutmärkelser.
Det här gör du hos oss
Som Chef IT-Drift ansvarar du för att leda transformationen av hela driftsområdet - från infrastruktur till säkerhet, licenshantering och kontinuerlig förbättring.
Du kommer bland annat att:
- Leda transformationen av molntjänster och säkerställa en effektiv migrering och integration av komplexa systembyten.
- Implementera strategier för att optimera framtida IT-drift och säkerställa att verksamheten är redo för framtida teknologiska utmaningar.
- Leda och utveckla teamet inom IT-Drift, inklusive personalansvar och kompetensutveckling.
- Rapportera direkt till CIO och ta en aktiv roll i ITs ledningsgrupp.
- Proaktivt bidra till komplexa IT-projekt genom att analysera och optimera Total Cost of Ownership (TCO) för framtida IT-drift.
- Säkerställa daglig drift och en robust infrastrukturmiljö - både i molnet och i samverkan med outsourcade partners.
- Utveckla processer inom Incident, Problem och Change management enligt ITIL.
- Driva förbättringsarbete i samverkan med verksamheten och implementera agila arbetssätt enligt SAFe.
- Utveckla säkerhetsfunktioner inom Detect & Response, RedTeam, Blue SOC m.m.
- Fungera som systemägare för applikationer inom IT-Drift.
- Driva autonomi i IT-sourcing och leverantörssamverkan för att optimera leveranskedjan och säkerställa hög kvalitet och kostnadseffektivitet.
Ditt team och arbetsplats
Som Chef för IT Drift kommer du ha personalansvar för ett team på cirka 12 personer som består av bland annat Service Managers, Change Managers, Operation Security-specialister och Cloud Specialists. Du blir en del av ITs ledningsgrupp och arbetar nära CIO samt andra chefer inom IT-utveckling, Arkitektur och Verksamhetsstöd.
Tjänsten är placerad i Solna i Stockholm eller Hallsberg utanför Örebro, beroende på vad som passar dig bäst. Vi erbjuder en hybrid arbetsmodell med flexibilitet mellan kontorsarbete och distans.
Mer om dig
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet inom IT, varav minst 5 år i ledande roller, gärna inom större organisationer och med outsourcingerfarenhet. Du har en modern ledarskapsprofil och är van och trivs som bäst när du får driva förändring i moderna och komplexa miljöer. Du är strukturerad, strategisk och lösningsorienterad. Du har lätt för att skapa relationer, är kommunikativ och trygg i ditt beslutsfattande.
Vi ser också att du har:
- Akademisk utbildning inom IT eller likvärdig erfarenhet.
- Dokumenterad erfarenhet av molnbaserade infrastrukturer, särskilt Microsoft Azure.
- Erfarenhet av ITIL-processer och arbete i beställarorganisationer.
- God förståelse för IT-säkerhet och cybersäkerhet.
- Vana att arbeta med agila metoder och ramverk såsom SAFe.
- Flytande i svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterande:
- Erfarenhet från transportsektorn.
- Kunskap inom ServiceNow och IT-licenshantering.
- Erfarenhet av att leda säkerhetstjänster såsom SOC, Red/Blue Team.
- Kunskap i Microsoft 365, Intune och Microsoft Identity.
I den här rekryteringen har vi valt att samarbeta med Ada Digital som strävar efter en transparent, inkluderande och snabbrörlig rekryteringsupplevelse. Du söker tjänsten enkelt och behöver inte bifoga några dokument. Det räcker med en motivering till varför du söker tjänsten och om du saknar CV kan du bifoga din LinkedIn-profil. Följ sedan din ansökan live via vår hemsida.
Urvalet sker löpande och tjänsten kan bli tillsatt före sista ansökningsdatum. Som anställd hos Green Cargo genomförs slumpmässiga drogtester. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
Är du nyfiken och vill veta mer innan du söker? Hör av dig till ansvarig rekryterare.
Vi ser fram emot att få kontakt med dig!
Green Cargo erbjuder näringslivet säkra, kapacitetsstarka och hållbara transporter till cirka 200 platser i Skandinavien och med partners når vi närmare 1000 i övriga Europa. Vårt transportarbete uppgick till 9,7 miljarder nettotonkm 2024. Nästan 98 procent av vårt totala transportarbete sker med eldrivna lok där elen uteslutande kommer från fossilfria källor. Varje vardag kör vi 31 miljoner nettotonkilometer och ersätter därmed 9 000 lastbilstransporter i vägnätet. Vi har 1 750 anställda, och har en årsomsättning på 4,2 miljarder SEK (2024). Ersättning
