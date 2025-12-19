Chef Förbättrande Underhåll till Arctic Paper Grycksbo AB
2025-12-19
Arctic Paper är en ledande europeisk tillverkare av högkvalitativt grafiskt finpapper med ett starkt fokus på hållbarhet, innovation och långsiktighet. Med rötter i den nordiska industrin och produktion i Sverige (Munkedal och Grycksbo) och Polen (Kostrzyn), levererar vi papper till kunder över hela världen inom förlags-, tryckeri- och förpackningsbranschen. Produktionskapaciteten för de tre bruken är cirka 700 000 ton papper per år. Huvuddelen säljs genom 14 av bolagets egna försäljningskontor i Europa.
Vår verksamhet omfattar även ett betydande ägande i massaindustrin genom vårt innehav i Rottneros. Arctic Paper är börsnoterat i Warszawa sedan 2009 och sedan 2012 på NASDAQ i Stockholm. Vi driver vår verksamhet enligt vår värdegrund; tillsammans, engagemang och hållbarhet.
Som Chef förbättrande underhåll blir du en central del av vårt framtidsarbete. Rollen finns i en organisation som växer, förändras och investerar, och du får stora möjligheter att påverka både riktning och resultat. Du leder ett ingenjörsteam med hög kompetens och får arbeta nära produktion och teknik för att skapa en stabil, effektiv och förutsägbar drift. Det här är en roll för dig som vill vara med och bygga, förbättra och utveckla - samtidigt som du trivs i en verksamhet där teknik, människor och långsiktighet står i centrum.Arbetsuppgifter
Som Chef förbättrande underhåll ansvarar du för att utveckla det strategiska underhållsarbetet och förflytta verksamheten mot mer förebyggande och förutsägbara arbetssätt. Du leder ett tvärfunktionellt ingenjörsteam inom mekanik, elkraft, automation och bygg, och har även ansvar för planering och dokumentation. I rollen driver du förbättrings och utvecklingsinitiativ som stärker driftsäkerheten i anläggningen, och du arbetar aktivt med digitalisering, standardisering och utveckling av processer.
Du samverkar tätt med produktion och teknik för att optimera anläggningens prestanda och skapa goda förutsättningar för ett hållbart och effektivt underhåll. Du säkerställer att våra underhållssystem används och utvecklas på rätt sätt, och du följer upp verksamhetens resultat genom relevanta nyckeltal för att öka tillgängligheten i vår maskinpark. I rollen får du en viktig del i att forma en ny struktur där processer, riktning och arbetssätt successivt byggs upp - och där du bidrar till att skapa tydlighet och stabilitet i en organisation som befinner sig i utveckling.Profil
Vi söker dig som har en teknisk högskoleutbildning och erfarenhet av att arbeta strategiskt med underhåll i industriell miljö. Du har tidigare lett kvalificerade tekniska funktioner och trivs i en miljö där du får utveckla både människor och arbetssätt. Du är van vid att arbeta med digitala verktyg, analys och underhållssystem, och du har erfarenhet av att driva förbättringsarbete, förändringsprojekt och införande av nya processer.
Som person är du strukturerad, engagerad och utvecklingsorienterad. Du har lätt för att skapa förtroende, kommunicera tydligt och bygga goda samarbeten mellan underhåll, produktion och teknik.
Rollen kräver att du kan prioritera klokt, skapa ordning och riktning och samtidigt behålla fokus även när förutsättningarna förändras. Du motiveras av att arbeta långsiktigt och att bygga något hållbart tillsammans med andra, och du trivs i en organisation där du får bidra både strategiskt och operativt.Så ansöker du
Vi samarbetar med Clockwork Rekrytering. Skicka in din ansökan på www.clockworkpeople.se
senast 2026-01-20. Har du frågor eller funderingar kontakta gärna rekryteringskonsult Anna Andersson 0708-215 318.
