Chef för Sektionen för medarbetarskydd
Myndigheten för civilt försvar är den ledande, inriktande och samordnande myndigheten i det civila försvaret. Vi säkerställer att samhället är förberett för kris, höjd beredskap och krig.
Vill du vara med och leda arbetet med att göra hela Sverige redo? Då kan du vara vår nästa kollega.
Avdelningen för juridik och säkerhet expanderar och justerar organisationen per den 1 juni 2026. Vi söker nu en chef till den kommande Sektionen för medarbetarskydd som är en av tre sektioner under den kommande Enheten för säkerhet. Chefen för Enheten för säkerhet är tillika myndighetens säkerhetschef samt biträdande säkerhetsskyddschef.
Som sektionschef kommer du under enhetschefens ledning att ansvara för att leda utvecklingen av myndighetens arbete med medarbetarskydd inklusive skyddet för myndighetsledningen. Sektionen ansvarar också för att bistå övriga verksamheten med rådgivning, stöd och utbildning rörande internationellt operativt säkerhetsarbete, och kvalificerade analyser av säkerhetsläget på platser där myndigheten bedriver internationell insatsverksamhet.
Ledarskapet hos oss utgår från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans. Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vill varandra väl. Att agera i linje med det innebär att medverka till ökad trygghet och ett hållbart arbetsliv.
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som chef hos oss ansvarar du för verksamhet, personal och budget. Du ingår i enhetens ledningsgrupp som leds av enhetschefen. I din roll som sektionschef bidrar du till verksamhetsutveckling för såväl din egen sektion som hela enheten.
Som chef ansvarar du för att driva sektionens frågor tillsammans med dina medarbetare. Du leder och styr med sektionens, enhetens, avdelningens och myndighetens mål och förhållningssätt som utgångspunkt. I din roll ingår samverkan både internt inom Myndigheten för civilt försvar och externt gentemot andra organisationer.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:
- Relevant akademisk eller annan eftergymnasial utbildning som nära relaterar till tjänsten
- Tidigare chefs- eller ledarerfarenhet med goda vitsord i ledarrollen
- Flerårig erfarenhet av arbete med och goda kunskaper i verksamhets- och säkerhetsskyddsrelaterade frågor inom statlig myndighet
- God erfarenhet av ett eller flera av de säkerhetsrelaterade områden som sektionen hanterar
- Erfarenhet av arbete med höga krav på sekretess- och säkerhetsmedvetenhet
- God förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift på svenska och engelska
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet från statlig myndighet i totalförsvaret
- Erfarenhet av process- och metodutveckling inom säkerhetsområdet
- Erfarenhet av, och kunskap om, normgivning och normering i staten
- Goda kunskaper om statsförvaltningen och dess beslutsprocesser
I allt vårt arbete, både internt och externt, ska vi agera utifrån den statliga värdegrunden. Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du agera utifrån myndighetens förhållningssätt. Förhållningssätten gäller i vardag, kris och krig. De ska ses som en helhet och bygger på varandra; samarbetsinriktad - proaktiv - handlingskraftig.https://www.mcf.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/forhallningssatt-for-chefer-och-medarbetare/
Du har förmågan att arbeta strategiskt och strukturerat för att nå uppsatta mål på både kort och lång sikt. Du är lösningsorienterad, förändrings- och förenklingsbenägen och har verksamhetens behov i fokus. I det dagliga arbetet är du prestigelös och lättillgänglig utan att du ger avkall på din yrkesmässiga integritet. Du behöver vara självständig, flexibel och ha ett genuint intresse för att samarbeta med andra professioner.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, ditt ledarskap och din säkerhetsmedvetenhet samt din förmåga att ta ett helhetsansvar för att utveckla sektionens arbete.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning med ett tidsbegränsat chefsförordnande på fyra år.
Din placeringsort kommer att vara Karlstad eller Stockholm och resor i anställningen förekommer.
Majoriteten av våra anställningar innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Vid placering i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. De flesta medarbetare på Myndigheten för civilt försvar är krigsplacerade. Publiceringsdatum2026-03-25Om företaget
Avdelningen för juridik och säkerhet leds av myndighetens chefsjurist/säkerhetsskyddschef och består totalt av ett sextiotal medarbetare indelade i tre enheter samt ett stabsstöd till avdelningsledningen. Vi finns i både Karlstad och Stockholm.
Vi har aktivitetsbaserat kontor där du kan välja arbetsplats efter egna behov. Du har också till del möjlighet till distansarbete.
Vi erbjuder dig också en möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dg som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor.
Alla vi som arbetar på Myndigheten för civilt försvar förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.https://www.mcf.se/sv/om-oss/
Har du frågor är du välkommen att kontakta avdelningschef Anna Asp. Fackliga företrädare är Mia Lindström (Saco-S), Anna Anelius (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.
Välkommen med din ansökan senast den 15 april 2026
