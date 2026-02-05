Chef för Redaktionell Publicering
Vi söker dig som vill forma framtidens kurerade journalistik!
Är du en driven och framåtblickande ledare som brinner för den färdiga journalistiska produkten, oavsett om den levereras i papper, digitalt eller i nya format? Då kan du vara vår nästa Chef för Redaktionell Publicering!
Vi söker en chef som har ett intresse för journalistisk publiceringen i alla former och vill vara en nyckelperson för våra produktions- och publiceringsprocesser, både i papper och digitalt.Publiceringsdatum2026-02-05Om tjänsten
Som Chef för Redaktionell Utgivning har du det övergripande ansvaret för produktionen och utformningen av våra färdiga redaktionella produkter. Detta inkluderar bland annat:
Leda och utveckla teamet av printredaktörer och formatläggare som ansvarar för den dagliga produktionen av papperstidningen och e-tidningen för våra 15 tidningar.
Driva utvecklingen av nya, effektiva produktionsflöden och format för att möta våra målgruppers föränderliga behov.
Leda arbetet med att implementera och utveckla digitala publiceringsplattformar i samarbete med våra partners.
Ha ett nära samarbete med tidningarnas chefredaktörer och andra avdelningar inom Erna Media för att säkerställa att publiceringen av vår journalistik matchar vår affärsplan och våra redaktionella strategier och mål.
Arbetsmiljö-, budget- och personalansvar för ditt team på ca 15 personer.
Du ingår i Erna Medias affärsområdesledning för redaktionell verksamhet, och har där en viktig roll att utveckla journalistiken inom Erna Media.
Om dig
Vi söker en erfaren och engagerad ledare. För att lyckas i rollen ser vi att du:
Är en modern och inkluderande ledare som får med dig teamet i förändring och når resultat genom engagemang och samarbete.
Har en stark förståelse för journalistik på alla plattformar.
Ser papperstidningen som en premiumprodukt men har framtidsfokus på utveckling av befintliga och nya format.
Är strukturerad, kommunikativ och duktig på att skapa och underhålla relationer, både internt och externt. Om företaget
Erna Media AB driver 15 tidningar i Värmland, Skaraborg och Dalsland. Kärnan i vår verksamhet bygger på vårt samhällsuppdrag att stärka demokratin och stå som försvarare av den oberoende journalistiken. Vårt starkaste hållbarhetsverktyg är journalistiken, där vi dagligen arbetar med att bevaka och engagera oss i samhällsfrågor. Vårt huvudkontor finns i Karlstad.
Om processen
Välkommen med din ansökan snarast möjligt, eftersom vi gör ett löpande urval. Sista ansökningsdag är den 22 februari.
Frågor besvaras av Tomas Skoglund Affärsområdeschef för redaktionell verksamhet, på 054-19 98 25 eller tomas.skoglund@ernamedia.se
