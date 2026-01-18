Chef för kulturhuvudstadsåret 2029
Randstad AB / Ekonomichefsjobb / Kiruna Visa alla ekonomichefsjobb i Kiruna
2026-01-18
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Kiruna
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Arjeplog
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-18Dina arbetsuppgifter
Kiruna Kommun kommer genomföra ett av Europas mest prestigefyllda kulturprojekt, där du kommer arbeta i en kreativ och dynamisk miljö och bidra till en långsiktig positiv utveckling av stadens kulturliv. Vi söker nu en erfaren chef för kulturhuvudstadsåret 2029 för att driva och genomföra Kirunas initiativ som Europas kulturhuvudstad 2029. Projektet syftar till att skapa ett omfattande program av kulturella aktiviteter, samarbeten och evenemang som engagerar både lokala, regionala, nationella och internationella aktörer. Med fokus på hållbarhet, innovation och inkludering ska projektet bidra till långsiktig utveckling och en levande kultursektor. Kirunas ansökan lyfter särskilt fram temat "Movement - Below Ground. On Earth. In Space." och dess koppling till stadens historiska, pågående och framtida stadsomvandling, där staden flyttas på grund av gruvdriftens expansion. Denna unika situation skapar en plattform för ett konstnärligt och kulturellt program som utforskar rörelse i olika dimensioner - historiskt, geografiskt och visionärt. Projektet strävar efter att väva samman det lokala och det globala där europeiska samarbeten och utbyten spelar en stor roll. En central del av projektet är att stärka Kirunas kulturella mångfald, där urfolket samerna och minoriteterna tornedalingar, kväner, lantalaiset och sverigefinnar har en betydande roll. Projektet är ett initiativ av Kiruna kommun och kommer att styras av en egen nämnd, arbetet kommer att drivas som ett samarbetsprojekt och finansieras av offentlig sektor och näringslivet på lokal, regional och nationell nivåDu ingår i kommunens ledningsgrupp och rapporterar direkt till kommundirektören. Kirunas ansökan är ett kontrakt gentemot EU-kommissionen och finns att läsa i sin helhet
på www.kiruna.se/2029
I denna rekrytering samarbetar Kiruna kommun med Randstad AB. Har du frågor om tjänsten eller processen kontakta rekryteringskonsult carina.fors@randstad.se
. Bifoga ditt CV och ditt personliga brev i din intresseanmälan.
Ansvarsområden
• Leda och koordinera projektet från strategi till genomförande, säkerställa att projektets visioner och kulturella mål realiseras
• Samordna samarbeten mellan kulturinstitutioner, näringsliv, civilsamhälle och offentliga aktörer
• Ansvara för budget, finansiering och resurshantering, med förståelse för ekonomiska och kommunala administrativa processer
• Säkerställa att projektet genomförs enligt fastställda mål och tidsramar
• Representera projektet i nationella och internationella sammanhang, även medialt
• Ansvara för att uppföljning, utvärdering och rapportering sker enligt krav och fastställda intervall till den internationella juryn
• Hantera interna och externa samarbeten samt bygga en hållbar och kreativ organisation
• Leda ett team av medarbetare och samarbetspartners, samt skapa en kreativ och inspirerande arbetsmiljö
• Ha personalansvar och under åren fram till 2029, ansvara för att bygga upp personalgruppen utifrån behov och ekonomiska ramarKvalifikationer
Vi söker dig som är en trygg och erfaren ledare med dokumenterad förmåga att styra stora och komplexa organisationer, institut eller omfattande utvecklingsinitiativ. Din bakgrund vilar på en relevant akademisk utbildning, och har du tidigare verkat inom kultursektorn ser vi det som starkt meriterande. Även erfarenhet inom ekonomi eller juridik värderas högt i denna roll. För att lyckas i uppdraget krävs att du har en praktisk förståelse för politiska system och offentlig förvaltning. Du är van vid personalansvar och har en utpräglad förmåga att bygga och vårda samarbeten, både internt och externt. Som person har du ett kreativt sinne och en passion för att förverkliga konstnärliga visioner. Du drivs av ett starkt samhällsengagemang och arbetar målinriktat för långsiktighet och hållbarhet i alla projekt du tar dig an. Du uttrycker dig obehindrat på svenska och engelska, och vi ser det som ett plus om du behärskar ytterligare europeiska språk. B-körkort är ett krav för tjänsten. Det är meriterande om du har internationell kompetens och erfarenhet, samt en förståelse för och erfarenhet av arbete med nationella minoriteter och urfolket samer. Om företaget
Kiruna kommun
Vi tar oss djupt ner i gruvan, högt upp i rymden och långt bort på fjället. Här är det kallare och varmare, mörkare och ljusare. Samtidigt är Kiruna mer. Här får man mer livskvalitet, mer yta och mer tid för livet. Här är ljuset ljusare, kylan kallare, topparna högre, ytorna större och läget nordligare än någon annanstans i Sverige. En speciell plats. Med sina 19.447 kvadratkilometer är Kiruna kommun lika stor som länen Skåne, Blekinge och Halland tillsammans. Eller som halva Nederländerna där över 16 miljoner människor bor. I Kiruna kommun kan ca 23.000 personer dela på samma yta. Det blir nästan en kvadratkilometer per person. Ungefär 18.000 bor i centralorten och resten är fördelade på 50-talet byar. Det är en trespråkig bygd, där de svenska, samiska och tornedalska kulturerna lever sida vid sida. Vår övertygelse om människors lika värde är lika djup och värdefull som vår malm. Våra ambitioner är högre än våra fjäll. Våra näringar gör oss världsledande. De stora vidderna ger rymd åt ursprung och nytänkande. Vi är Kiruna. Läs mer på www.kiruna.se Ersättning
Monthly Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718) Arbetsplats
Kiruna kommun Kontakt
Carina Fors carina.fors@randstad.se +46725403866 Jobbnummer
9690203