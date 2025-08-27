Chef för IT-infrastruktur
2025-08-27
Är du redo för att hänga med på vår spännande resa? Ellevio är ett av Sveriges största energibolag och tillsammans fortsätter vi att elektrifiera Sverige. Hos oss är du en del av en trygg och viktig framtidsbransch samtidigt som du får möjlighet att göra skillnad, växa som individ och ha riktigt kul på vägen! Vi tror på en ljus och hållbar framtid, gör du?
Om rollen som chef för IT-infrastruktur
I rollen som chef för IT-infrastruktur kommer du att leda en grupp som består av en grupp på totalt 10 medarbetare som består av IT-specialister och en Service Desk med en teamledare och supporttekniker. Kulturen i teamet präglas av ansvarstagande, samarbete och ett gemensamt engagemang för att leverera stabila och användarnära IT-lösningar. Tillsammans arbetar vi proaktivt, delar kunskap och strävar efter ständig förbättring.
I rollen som chef för IT-infrastruktur ansvarar du bland annat för att:
• Rapportera och kommunicera IT-strategier och resultat där du Ingår i ledningsgruppen på Business Solutions (Ellevios IT-avdelning) och informerar om IT-infrastrukturens status.
• Övervaka och förbättra IT-infrastrukturens prestanda för att säkerställa hög tillgänglighet och effektivitet.
• Säkerställa IT-säkerhet och efterlevnad i samverkan med vår informations- och cybersäkerhets grupp.
• Leda och utveckla gruppens personal genom att främja den kollektiva intelligensen.
• Hantera relationer med externa leverantörer och partners för att säkerställa leverans av högkvalitativa IT-tjänster.
• Planera och genomföra IT-projekt där du leder och övervakar genomförandet.
För dig som söker med placering i Stockholm innebär rollen vissa resor till Karlstad, då majoriteten av teamet finns där.
Vem är du?
För att du ska trivas och lyckas i rollen som Chef för IT-infrastruktur tror vi att du är en affärsmässig och lösningsorienterad ledare som får energi av att utveckla både teknik och människor. Du har lätt för att skapa struktur, ta initiativ och samarbeta med olika delar av verksamheten. Ditt arbete genomsyras av verksamhetsfokus och ett starkt ansvarstagande.
Vi ser att du har:
• Relevant utbildning inom IT, datavetenskap, systemvetenskap eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
• Flera års erfarenhet av liknande roller inom IT-infrastruktur med personal- och budgetansvar.
• Arbetat med nätverks-, server- och säkerhetsarkitektur.
• Erfarenhet av att leda IT-projekt och att implementera lösningar som stödjer affärsstrategier.
• Erfarenhet av samarbete med externa leverantörer och konsulter.
• Mycket god kommunikativ förmåga på svenska och engelska, både i tal och skrift.
Vi ser det som meriterande om du har:
• Kunskap om ITIL.
• Genomgått utbildningar i ledarskap.
• Arbetat med AI.
Ellevio som arbetsgivare
Det är viktigt för oss att medarbetare trivs, känner engagemang och drivs av viljan att kontinuerligt lära nytt och utvecklas. Endast då kan vi tillsammans nå vår vision om en ljus och hållbar framtid. Hos oss får du stora möjligheter att både påverka företaget i stort och din egen karriär. Ett fint bevis på det är att vi i år blivit utnämnda till Karriärföretag för femte året i rad!
Vi arbetar ständigt för ett hållbart och utvecklande arbetsklimat där jämställdhet, mångfald och inkludering är en självklarhet. Till exempel finns ELLE-nätet, Ellevios interna kvinnliga nätverk, för att skapa förutsättningar för ökad samverkan och trivsel.
Om du vill ta reda på mer:
• Möt några av dina blivande kollegor
• Läs mer om vårt erbjudande till anställda
• Läs mer om vår rekryteringsprocess
Bra för dig att veta!
Vi vill tillsätta våra tjänster så snart vi hittar en bra match och därför rekommenderar vi dig att inte vänta med att skicka in din ansökan. Gillar du det du har läst hittills och vill vara med på vår resa framåt - skicka in ditt CV eller Linkedinprofil senast den 11 september.
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Niklas Eklund på niklas.eklund@ellevio.se
. Vid frågor gällande ansökningsprocessen kontakta rekryteringsansvarig Gabriella Boumadi på gabriella.boumadi@ellevio.se
Tester ingår som ett andra steg i rekryteringsprocessen. Vi använder oss av Assessios tester MAP och Matrigma. MAP är ett personlighetstest och Matrigma är ett problemlösningstest som båda bygger på arbetspsykologisk forskning. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser.
Då vi är en samhällsviktig verksamhet genomför vi alltid bakgrundskontroller på samtliga slutkandidater. Om den aktuella tjänsten är inplacerad i säkerhetsklass genomför vi, i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585,) en säkerhetsprövning med registerkontroll innan anställning. Om du söker en tjänst hos oss som kan komma att krigsplaceras får du information om det i samband med din anställning.
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ellevio AB
(org.nr 556037-7326), https://www.ellevio.se Arbetsplats
Ellevio Jobbnummer
9477927