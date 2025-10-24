Chef för innovation och utveckling
2025-10-24
Vi är stolta över Trollhättans stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.
Kontoret för Digitalisering och IT består av fyra enheter: IT-enheten, Utvecklingsenheten, Innovations- och projektenheten och en stab - som leder och samordnar Trollhättans stads digitaliseringsarbete.
Tillsammans stärker vi organisationens förmåga att arbeta smart, hållbart och datadrivet, med målet att skapa största möjliga nytta för invånare, medarbetare och stadens verksamheter.
Vi söker nu dig som kan leda vårt arbete med digital utveckling och innovation och som vill bygga framtidens samhälle tillsammans med oss!
Ditt uppdrag
Som chef för innovation och utveckling leder du två växande team med hög kompetens. Inom Utvecklingsenheten arbetar integrationsutvecklare, automationsutvecklare och systemspecialister som tillsammans utvecklar digitala lösningar för stadens verksamheter och leder utforskandet av ny digital teknik.
Inom Innovations- och projektenheten arbetar projektledare, innovationsledare och digital transformationsledare som skapar förutsättningar för systematisk innovation. Tillsammans stärker enheten organisationens förmåga till omställning genom att kombinera förändring av arbetssätt, kultur och beteenden med ledning av stadsövergripande utveckling och portföljstyrning.
Som ledare för dessa enheter har du ett brett och spännande uppdrag där du får forma framtidens utvecklingsorganisation. Du är också en viktig del i både kontorets och stadens strategiska styrning av digitalisering. Du är van att utöva ett tillitsbaserat och situationsanpassat ledarskap och kan hantera ett brett spektrum från daglig resursprioritering till strategiskt helhetsperspektiv - med fokus på lärande och kvalitet i leverans.
I din roll har du verksamhetsansvar inklusive personal, arbetsmiljö och ekonomi. Du rapporterar till kontorschef för Digitalisering och IT och är en del av kontorets ledningsgrupp. Du leder det stadsövergripande digitaliseringsrådet och är vid behov föredragande för stadens tjänstemanna- och politiska ledning.
Vem söker vi?
Vi söker dig som drivs av att göra skillnad för samhället och som vill leda både dagens leverans och den långsiktiga utvecklingen.
För att lyckas i rollen tror vi att du:
- Leder med tillit och omtanke - inspirerar och lyfter medarbetare och bygger trygga, självdrivna, ansvarstagande team.
- Arbetar systematiskt med att utveckla struktur, kultur och arbetssätt där lärdomar omsätts i förbättringar.
- Växlar mellan strategi och vardagsprioritering utan att tappa riktning.
- Prioriterar med gott omdöme - håller tempo i osäkerhet utan att kompromissa med kvalitet och resultat.
- Kommunicerar klart och relationsstarkt - skapar och upprätthåller goda relationer med verksamheter, partners och ledning.
- Är modig, prestigelös och förändringsbenägen - tar ansvar för beslut, agerar på insikter och lär snabbt av utfallet.
Din utbildning och tidigare erfarenheter
- Relevant högskoleutbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
- Flerårlig erfarenhet av personal-, budget- och portföljansvar samt av att leda förändrings- och utvecklingsarbete med användarcentrerad metodik.
- God digital kompetens och förståelse för modern utvecklings- och leveransmiljö med data som grund för automation och innovation.
- Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Meriterande är
- Erfarenhet av att leda utvecklings- och/eller innovationsverksamhet i större organisation.
- Ledarskapserfarenhet från en politiskt styrd organisation.
- Kompetens inom informationssäkerhet och offentlig upphandling.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag är vi ca 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.
