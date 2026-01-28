Chef Energiförsörjning och media
Spendrups är ett familjeägt bryggeri med över 100 års historia - och framtiden i sikte. Med passion för kvalitet, innovation och hållbarhet har vi vuxit till Sveriges ledande bryggeri.
Spendrups vision är att vara ett bryggeri i världsklass. Det innebär att vi stolt vill kunna jämföra oss med de bästa i världen i allt vi gör. Det gäller de produkter vi lanserar och de relationer vi bygger, hur vi agerar i nuet och hur vi satsar på sikt. Vår mission är att med kreativ kraft, långsiktigt ansvarstagande och passion skapa smakupplevelser och relationer i världsklass. Som medarbetare på Spendrups har du en viktig roll i vår gemensamma strävan mot världsklass och vi ser gärna att du identifierar dig själv med våra värderingar: Äkthet, Nyskapande och Handlingskraft.
Spendrups söker
Chef Energiförsörjning och media
Vill du ha en central roll i att säkra och utveckla energiförsörjningen i Sveriges största bryggeri? Har du djup teknisk kompetens och drivs av att leda hållbarhetsinitiativ? Då kan du vara den vi söker!
Därför ska du välja Spendrups
Spendrups är Sveriges ledande familjebryggeri med anläggningar i Grängesberg och Hällefors. Här får du får du en nyckelroll i en framtidsinriktad och hållbarhetsdriven industriverksamhet. Du leder strategiska energiinitiativ med verklig påverkan - både för verksamhetens effektivitet och för klimatet. Rollen kombinerar strategiskt och operativt ansvar, med stort inflytande i produktionens ledningsgrupp. Du leder ett erfaret team för att skapa innovation och hållbarhet i vardagen. Hos oss blir du en del av en stark gemenskap där 1100 medarbetare tillsammans skapar dryckesupplevelser i världsklass - från klassiska favoriter som Mariestads och Loka till banbrytande nyheter från vårt utvecklingsbryggeri.
Vi erbjuder dig
Som Chef Energiförsörjning och media får du ett brett ansvar för all energiförsörjning och mediaförsörjning vid Spendrups bryggerier i Grängesberg och Hällefors. Du säkerställer leveransen av el, ånga, värme, kyla, vatten, tryckluft och industrigaser - både idag och för framtiden. Rollen innebär att leda hållbarhets- och effektiviseringsprojekt, från övergång till förnybara energikällor och värmeåtervinning till smart energistyrning och ny teknik. Du ansvarar även för våra energianläggningar för biogasproduktion och pannor, där du optimerar driften för högsta verkningsgrad och miljöprestanda. Med stor frihet under ansvar förväntas du ta initiativ till förbättringar och driva investeringar, från tekniska utredningar till genomförande. Du rapporterar till Produktionschef och ingår i Produktionens ledningsgrupp, där du har strategiskt inflytande och samverkar nära med andra nyckelfunktioner för att utveckla framtidens energisystem.
Vad vi söker hos dig
Vi söker dig som har en teknisk högskoleutbildning, gärna som civil- eller högskoleingenjör inom energi, maskin eller process, alternativt motsvarande erfarenhet från energiproduktion i industrin. Du har flerårig erfarenhet av energisystem eller processdrift i stor skala, gärna i en ledande roll inom energi, utilities eller livsmedelsproduktion. Du är en trygg ledare med vana att sätta mål, följa upp resultat och utveckla team. Du har erfarenhet av att driva tekniska projekt från idé till genomförande, med god förståelse för ekonomi, kalkyler och affärsnytta. Din tekniska kompetens är bred och omfattar energiproduktion, distribution, biogas, förbränning och optimering. Du har god kännedom om lagkrav och standarder för energianläggningar och arbetar strukturerat med säkerhet och efterlevnad. Du är analytisk, affärsmässig och van att arbeta med nyckeltal och kostnadsoptimering. Som person är du strategisk, lösningsorienterad och kommunikativ, med förmåga att engagera andra och driva hållbar utveckling i en komplex teknisk miljö.
Anställningen
Tjänsten som Chef Energiförsörjning och media löper tillsvidare på heltid med placeringsort Grängesberg. Du har övergripande ansvar för energiförsörjningen vid både Grängesbergs- och Hälleforsanläggningen. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse. För att läsa mer om Spendrups, besök gärna deras hemsida: https://www.spendrups.se.
Så här rekryterar vi
I rekryteringen samarbetar vi med Hansson & Partners. Din ansökan lämnar du via hemsidan Hansson & Partners senast den 2 februari.
Urvalet baseras på dina tidigare erfarenheter samt på dina inneboende personliga förutsättningar (personlighetsprofil och logisk slutledningsförmåga). Vi arbetar kompetensbaserat för att främja en objektiv och icke-diskriminerande rekrytering, vilket bland annat innebär att vi kommer genomföra arbetspsykologiska tester samt djupintervjuer för att identifiera de kompetenser vi ser är viktigast för rollen.
Vi kan även komma att genomföra bakgrundskontroller på slutkandidat.
Tänk på att din ansökan enligt GDPR, inte ska innehålla känsliga personuppgifter.
Om Hansson & Partners
Hansson & Partners är ett konsultbolag med djupa rötter i Dalarna som är specialiserade på rekrytering av tjänster på kvalificerad nivå, strategisk HR och interimuppdrag. Med lång erfarenhet inom branschen hjälper de företag och organisationer att hitta rätt ledare och andra nyckelpersoner genom en kompetensbaserad och objektiv process. De arbetar nära sina kunder för att säkerställa bästa möjliga matchning och långsiktiga samarbeten.
Hansson & Partners värdesätter kvalitet, integritet och ett personligt engagemang i varje uppdrag.
