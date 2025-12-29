Chef Drift och Underhåll Jönköping Energi
2025-12-29
Chef Drift och Underhåll - Jönköping Energi Nät AB
Vill du vara med och bygga framtidens driftcentral och skapa en effektiv och säker elnätsverksamhet för våra kunder? Hos oss får du en nyckelroll i en framtidsbransch där teknik möter människor.Publiceringsdatum2025-12-29Om företaget
Jönköping Energi Nät AB är en central aktör i regionens energiförsörjning. Vi ansvarar för eldistribution till cirka 57 000 kunder - från Gränna och Visingsö i norr till Månsarp i söder. Med en leveranssäkerhet på 99,99 % och ett av Sveriges modernaste driftrum är vi stolta över att bidra till ett hållbart och växande Jönköping. Vi investerar kontinuerligt i smarta lösningar och digitalisering - och nu vill vi fortsätta utvecklas tillsammans med dig.
Om rollen
Som Chef för Drift och Underhåll leder du ett team på åtta kvalificerade medarbetare (tjänstemän). Tillsammans ansvarar ni för den dagliga driften av elnätet, planering och beställning av underhåll samt driftövervakning. Rollen är både strategisk och operativ - du skapar struktur och ger dina medarbetare förutsättningar att lyckas.
Du blir en viktig del av Elnätets ledningsgrupp och rapporterar till Ansvarsområdeschef Elnät som tillsammans ansvarar för att bygga för samt upprätthålla en robusthet och resiliens i vår leverans. Här finns ett starkt stöd från erfarna kollegor och en kultur som präglas av samarbete och kunskap. Viss beredskapstjänstgöring kan eventuellt förekomma.
Dina huvuduppgifter:
- Leda och utveckla enheten för drift och underhåll
- Sätta taktiska planer och mål utifrån Jönköping Energis strategi
- Säkerställa leverans med rätt kvalitet, tid och kostnad till kunderna
- Budget- och personalansvar
- Representera enheten internt och externt
- Systemägarskap för driftkontrollsystem
Vem är du?
Vi söker dig som har:
- Erfarenhet från elnätsbranschen eller annan relevant teknisk verksamhet.
- Goda ledaregenskaper.
- Ingenjörsbakgrund eller motsvarande erfarenhet.
- Ekonomisk förståelse och beställarkompetens.
- Allmän behörighet är meriterande.
Du är en person som motiverar, skapar engagemang och får teamet att leverera. Du trivs i en roll där teknik möter människor - där du kombinerar analytisk förmåga med ett affärsmässigt och kommunikativt arbetssätt. Erfarenhet av förändringsledning och coachande ledarskap är meriterande.
Vi erbjuder
- En ledande roll med möjlighet att påverka utvecklingen i en framtidsbransch
- Samarbete med kompetenta kollegor i en stabil organisation
- En arbetsgivare som satsar på hållbarhet, innovation och kompetensutveckling
Vi är stolta över att vara en attraktiv arbetsgivare - utsedda till Karriärföretag 2026 och belönade med utmärkelsen Excellent Arbetsgivare. Det är ett bevis på vårt fokus på trygghet, innovation, kompetensutveckling, bra villkor och en inkluderande kultur med goda utvecklingsmöjligheter. Hos oss får du både stabilitet och möjlighet att växa i en framtidsbransch. Jönköping Energi omsätter ca 2,2 miljarder och har 342 anställda. För mer information: www.jonkopingenergi.se.
Vill du vara med och skapa en effektiv och säker elnätsverksamhet för våra kunder?
Varmt välkommen med din ansökan! https://rekryteringshuset.varbi.com/se/what:job/jobID:886894/
Vid frågor vänligen kontakta: Petra Lindomborg, rekryteringskonsult, tel. 0727164381. För fackliga frågor: Jesper Käki, Vision, tel. 036-191845 eller Majd Kamal, Sveriges Ingenjörer, tel. 036-103237. Ersättning
