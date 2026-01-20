Chaufförer sökes med CE-kort!
Gnosjö Trafik AB / Fordonsförarjobb / Gnosjö Visa alla fordonsförarjobb i Gnosjö
2026-01-20
, Gislaved
, Tranemo
, Vaggeryd
, Värnamo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gnosjö Trafik AB i Gnosjö
, Gislaved
eller i hela Sverige
Vi söker CE-chaufförer till Gnosjö Trafik!
Vill du ha ett varierande och spännande chaufförsjobb på ett expansivt företag som värnar om sina medarbetare? Då är detta rollen för dig!
Hos oss får du köra bil och släp i ett välfungerande teamupplägg där du och dina kollega kör olika turer och hjälps åt för att hålla flödet rullande. Ena dagen kör du i Gnosjö med omnejd, nästa dag kanske i Jönköpingstrakten - omväxlande och roligt!
Du ansvarar självständigt för lastning, lossning och omlastning på terminalen och behöver kunna hantera motviktstruck och pallkärra. God ordning och struktur är viktigt, så att allt hamnar rätt i ekipaget.
Vi söker dig som har:
CE-körkort
YKB (Yrkeskompetensbevis)
Digitalt färdskrivarkort
Erfarenhet av lastning/lossning och god fysik
God svenska i tal och skrift
Som person är du:
Ansvarsfull, noggrann och hjälpsam. Du gillar att samarbeta, men kan också ta eget ansvar. Du trivs med ett jobb där varje dag är olika, och du håller alltid ordning och punktlighet i fokus.
Vi erbjuder:
Friskvårdsbidrag
Marknadsmässiga löner och villkor
Trygg anställning med kollektivavtal
Möjlighet att utvecklas inom företaget
Anställningsform: Provanställning som kan övergå i tillsvidare
Arbetstid: Dagtid, vardagar (viss variation förekommer)
Lön: Enligt överenskommelse, vi har kollektivavtal via transport
Plats: Gnosjö
Start: Omgående
Vi tillämpar löpande urval, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag!
Välkommen till Gnosjö Trafik - där engagemang och gemenskap driver oss framåt!
Gnosjö Trafik är en del av RossingGruppen.
Om Gnosjö Trafik AB:
Gnosjö Trafik AB är ett transportföretag med lång erfarenhet och en tydlig målsättning att vara en viktig transportlänk mellan företagen i bygden. Vi strävar efter långsiktiga samarbeten och arbetar aktivt för att anpassa våra transporter till kundernas specifika behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Chaufför Gnosjö". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gnosjö Trafik AB
(org.nr 556185-4943)
Glimmervägen 1 (visa karta
)
335 32 GNOSJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Sara Reutman sara.reutman@rossinggruppen.se Jobbnummer
9694871