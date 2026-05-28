Chaufför sökes till UPS i Jönköping
2026-05-28
UPS söker chaufför med B-körkort till vårt center i Jönköping.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Arbetet innebär leveranser och upphämtningar av paket och dokument hos våra kunder. Som chaufför är du företagets ansikte utåt och du är mycket betydelsefull för vår verksamhet. För att trivas i rollen som chaufför är det viktigt att du brinner för service och det är väldigt positivt om du har ett intresse för logistikbranschen.Publiceringsdatum2026-05-28Kvalifikationer
Vi söker dig som har god lokalkännedom i Jönköping och erfarenhet av att arbeta som yrkeschaufför och/eller annat serviceyrke är meriterande. Arbetet håller ofta ett högt tempo och tunga lyft kan förekomma så det är viktigt att du har god fysik.
B-körkort minst ett år.
Stresstålig och noggrann.
Kunskaper i svenska och engelska.
God samarbetsförmåga.
Brinna för att ge service.
Då vi är ett säkerhetsklassat företag så kommer vi att begära in utdrag ur belastningsregistret.
Upplysningar om tjänsten:
Måndag-fredag, heltid (40h/vecka, kl. 09:00-17:45).
Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Kollektivavtal finns med Svenska Transportarbetareförbundet.
Lön enligt kollektivavtal, med tillägg för C-körkort med giltigt YKB på 3000 kr.
Vi rekryterar löpande, sök därför tjänsten redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-11
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare United Parcel Service Sweden Aktiebolag
(org.nr 556109-4532)
Kylvägen 7 (visa karta
)
556 52 JÖNKÖPING
För detta jobb krävs körkort.
