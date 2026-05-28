Chaufför sökes till UPS i Jönköping

United Parcel Service Sweden Aktiebolag / Fordonsförarjobb / Jönköping
2026-05-28


UPS söker chaufför med B-körkort till vårt center i Jönköping.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Arbetet innebär leveranser och upphämtningar av paket och dokument hos våra kunder. Som chaufför är du företagets ansikte utåt och du är mycket betydelsefull för vår verksamhet. För att trivas i rollen som chaufför är det viktigt att du brinner för service och det är väldigt positivt om du har ett intresse för logistikbranschen.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har god lokalkännedom i Jönköping och erfarenhet av att arbeta som yrkeschaufför och/eller annat serviceyrke är meriterande. Arbetet håller ofta ett högt tempo och tunga lyft kan förekomma så det är viktigt att du har god fysik.
B-körkort minst ett år.
Stresstålig och noggrann.
Kunskaper i svenska och engelska.
God samarbetsförmåga.
Brinna för att ge service.

Då vi är ett säkerhetsklassat företag så kommer vi att begära in utdrag ur belastningsregistret.
Upplysningar om tjänsten:
Måndag-fredag, heltid (40h/vecka, kl. 09:00-17:45).
Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Kollektivavtal finns med Svenska Transportarbetareförbundet.
Lön enligt kollektivavtal, med tillägg för C-körkort med giltigt YKB på 3000 kr.

Vi rekryterar löpande, sök därför tjänsten redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-11
Arbetsgivare
United Parcel Service Sweden Aktiebolag (org.nr 556109-4532)
Kylvägen 7 (visa karta)
556 52  JÖNKÖPING

Arbetsplats
United Parcel Service Sweden AB

Jobbnummer
9934698

