Chaufför Sökes Till Linköping 70%
Man måste Må AB / Fordonsförarjobb / Linköping
CHAUFFÖR (DELTID)
Är du flexibel och söker ett jobb? Se då hit! Vi söker nu dig som är intresserad av att vara chaufför och jobba hos Avioto frukt i Linköping.
Som chaufför är din främsta uppgift att packa varor för att sedan köra ut och leverera dessa till kunden. Packningen sker manuellt och det är viktigt att kunna hålla det uppsatta tidsschemat.Publiceringsdatum2026-03-01Arbetsuppgifter
Plockning - Körning
VAD FÖRVÄNTAS AV DIG
Som chaufför trivs du med ett ansvarsfullt arbete där du får mycket kundkontakt, upplevs positiv och professionell. Arbetet innehåller en hel del tunga moment och sker i ett högt tempo, vilket innebär att god fysik är en förutsättning. Även förmåga att hantera IT-hjälpmedel är bra egenskaper. Som person är du punktlig, noggrann och sprider en positiv stämning omkring dig. Du är en naturlig problemlösare och älskar utmaningar.
ARBETSTID
Arbetet sker söndag-onsdag. Packningen sker på söndagar, tisdagar och leveransen sker på måndagar samt onsdagar. Du förväntas kunna arbeta med varierande arbetstider, oftast mellan 06:00-15:00, där arbetspassen i genomsnitt är mellan 7-8 timmar.
KRAV
B-körkort (manuell)
Körvana
God fysik
Goda datorkunskaper
Goda språkkunskaper i svenska
Bakgrundskontroll - Nolltolerans mot förekommande i brottsregister
ANSTÄLLNINGSFORM
Tjänsten är ett vikarieat.
Låter det här som ett jobb som passar dig, tveka inte och ansök redan idag då urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: jobb@avioto.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Chauförr Linköping 20%". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 559130-2244) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Ashti Abbas ashti@avioto.se Jobbnummer
9769739