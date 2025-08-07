Chaufför med planering och support
Chefs Culinar AB / Fordonsförarjobb / Göteborg Visa alla fordonsförarjobb i Göteborg
2025-08-07
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Chefs Culinar AB i Göteborg
, Burlöv
, Malmö
eller i hela Sverige
Vi söker nu en distributionschaufför (C-behörighet) med placering i Göteborg.
Hos oss erbjuds du en arbetsplats där fokus ligger på att ha ordning och reda och ge den bästa servicen till våra kunder. Du kommer jobba i ett härligt team där alla har kunden i fokus.
Gillar du att köra lastbil, träffa mycket kunder, ha ett varierande jobb och vara självgående i din arbetsdag, är detta tjänsten för dig.
För denna tjänst söker vi någon som också vill utvecklas inom transportplanering, -ledning och support.Publiceringsdatum2025-08-07Arbetsuppgifter
Som chaufför hos oss så kommer du träffa många kunder varje dag och därför kommer vi också att värdesätta dina personliga egenskaper där vi gärna ser att du är en utåtriktad person som trivs med andra.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat att köra ordinarie och extra distributionsturer, hantera verkstadsbesök och besiktning, planera in nya kunder samt daglig styrning och prioritering.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* C-kort
* YKB
* Datorvana
* Bra kommunikativ förmåga
* Erfarenhet av kyltransporter är meriterande
* Erfarenhet av transportplanering/-ledning är meriterande
ÖVRIGT
Start: Enligt överenskommelse.
Arbetstider: 04.30 - 13.00 tisdag till fredag, 05.30 - 14.00 lördag.
Placering: Utgångspunkt från vår terminal i Högsbo med körning som täcker hela Storgöteborg.
Lön enligt avtal.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
En bakgrundskontroll kommer att utföras som en del av rekryteringsprocessen.
Chefs Culinar är en familjeägd restauranggrossist grundad 1974 av Gerhard Lütje. Vi är verksamma på sex europeiska marknader. Personlig kontakt och närhet till våra kunder kännetecknar vår affär. Bland våra kunder finns restauranger, caféer och storkök av olika storlek. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C4554". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Chefs Culinar AB
(org.nr 556944-2188) Arbetsplats
Chefs Culinar Kontakt
Logistikchef
Fredrik Nathorst-Westfelt fredrik.nw@chefsculinar.se 073-252 54 42 Jobbnummer
9449289