Chaufför med C-körkort samt YKB
Billy and Dennis AB / Fordonsförarjobb / Norrköping Visa alla fordonsförarjobb i Norrköping
2026-07-31
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Sveriges trevligaste flyttfirma, Billy and Dennis AB, söker nu en arbetsvillig, positiv och glad medarbetare att stärka upp vårt kontor i Norrköping.
Jobbet som chaufför innebär flyttning av privat- och företagskunder och i arbetet kommer du:
Köra lastbil (B- och C-körkort)
Packning
In- och utbärning
Lastning/Lossning
Övriga transporter
Montering/Demontering av möbler
Ansvara för eget fordon
Övriga inom flytt och transport förekommande uppgifter.
Övernattningar på annan ort kan förekomma vid enstaka tillfällen.
Vem är du?
Du behöver vara en flexibel och prestigelös lagspelare för att trivas hos oss. Du trivs bäst där det händer och du är inte alls främmande för att hugga in om och när det behövs, oavsett om det handlar om att bära in en tung värmepanna eller hämta utlånade flyttkartonger hos någon av våra trevliga kunder.
Då vi utför uppdrag av olika omfattning så kan arbetstiderna vissa dagar variera.
Eftersom du i din roll kommer att ha mycket kund- och personalkontakt så ser vi att du är en social, positiv och allmänt trevlig glädjespridare.
Du kombinerar ansvarsfull körning med praktiskt flyttarbete som att packa, bära och lasta bohag.
Möjlighet att vid tillfälle kunna köra utrikestransporter finns också för den som önskar.
OBS! Vi hanterar inkomna ansökningar löpande varför tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
SÖK REDAN IDAG TILL SVERIGES TREVLIGASTE FLYTTFIRMA BILLY AND DENNIS AB!
Vi ser fram emot din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
E-post: ana@billyanddennis.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""C-chaufför Norrköping"". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Billy and Dennis AB
(org.nr 556679-3013)
Fjärilsgatan 54 (visa karta
)
603 61 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Personalchef
Ana Achurra-Lastra ana@billyanddennis.se Jobbnummer
10016824