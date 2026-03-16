Chaufför/Lagermedarbetare Kalmar
2026-03-16
Är du en ansvarstagande och serviceinriktad lagspelare som gillar ett varierat arbete? Vill du kombinera lagerarbete med leveranser ute hos kund hos en av Nordens största eftermarknadsleverantörer av bilglas? Då kan det här vara rätt tjänst för dig!Publiceringsdatum2026-03-16Om tjänsten
Vi söker nu en Chaufför/Lagermedarbetare till vår verksamhet i Kalmar för att stötta under sommarmånaderna. Rollen är varierande och kombinerar lagerarbete med leveranser till våra kunder. Du blir en viktig del av teamet och bidrar till att säkerställa effektiv hantering, distribution och hög kundnöjdhet.
Produkterna vi hanterar är främst fordonsglas samt tillbehör och relaterade produkter. Våra kunder är bland annat glasmästare och bilfirmor.
Hos Pilkington blir du en del av ett sammansvetsat team där vi hjälps åt, samarbetar nära och har en öppen och trivsam arbetsmiljö.
Exempel på arbetsuppgifter
- Lasta och leverera glas och tillbehör till våra kunder
- Ta emot, packa upp och hantera inkommande gods
- Säkerställa ordning och reda på lagret
- Bidra till ett effektivt och strukturerat lagerarbete
Vem är du?
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team och bidrar gärna till ett gott samarbete.
Eftersom rollen innebär kundkontakt ser vi att du är social, serviceinriktad och har ett professionellt bemötande. Du har en positiv inställning och bidrar till teamets laganda och en trivsam arbetsmiljö.
Arbetet är fysiskt krävande, vilket gör att du behöver ha god fysik och trivas med ett aktivt arbete.
Viktiga förutsättningar för tjänsten
- B-körkort (krav)
- God förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift
- Erfarenhet från bil- eller glasbranschen är meriterande
- Erfarenhet av lagerarbete och/eller distribution är meriterande
Vi erbjuder
- Ett varierat och aktivt sommarjobb
- Ett engagerat och hjälpsamt team
- En arbetsplats som värdesätter samarbete, kvalitet och trivsel
- En inkluderande arbetsmiljö där vi aktivt arbetar för mångfald och jämn könsfördelning
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, ålder och erfarenheter och ser särskilt gärna kvinnliga sökande ur ett jämställdhetsperspektiv.
Urval sker löpande - skicka in din ansökan redan idag!
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Vi är en av världens största tillverkare av glas och glasprodukter för bygg- och bilindustrin samt för glas till tekniska specialapplikationer. Pilkington Automotive Sweden AB ingår sedan 2006 i koncernen NSG Group som har tillverkning i 30 länder på fyra kontinenter och försäljning i 130 länder. I Sverige finns verksamheten representerad på totalt 13 orter med ca 90 anställda. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pilkington Automotive Sweden AB
(org.nr 556114-4949), http://www.pilkington.com/sv-se/se Körkort
För detta jobb krävs körkort.
9798501