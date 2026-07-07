Chaufför/Lagerarbetare

Bålsta Släpet AB / Fordonsförarjobb / Håbo
2026-07-07


Visa alla fordonsförarjobb i Håbo, Sigtuna, Upplands-Bro, Knivsta, Österåker eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Bålsta Släpet AB i Håbo

Bålsta Släpet söker Chaufför/Lagerarbetare
Vi söker dig som gillar frihet, ansvar och varierade arbetsdagar!
Hos oss får du köra leveranser av släpfordon i hela Sverige och utgå från Bålsta.
Lagerarbete med lastning med truck
🔹 Heltid – tillsvidare
🔹 Övernattning vid längre transporter ingår
🔹 C1E-körkort krävs, krankort och truckkort är meriterande
🔹 Familjär arbetsmiljö och konkurrenskraftiga villkor
Vill du bli en del av ett stabilt och växande företag med kvalitet i fokus?
Skicka din ansökan till oss

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17
Mejl
E-post: niclas@balstaslapet.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Chaufför".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bålsta Släpet AB (org.nr 556446-8683)
Helgövägen 5 (visa karta)
746 30  BÅLSTA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Bålsta Släpet AB

Jobbnummer
9995917

Prenumerera på jobb från Bålsta Släpet AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Bålsta Släpet AB: