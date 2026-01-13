Chaufför för måltidstransporter
Melleruds kommun / Fordonsförarjobb / Mellerud Visa alla fordonsförarjobb i Mellerud
2026-01-13
, Färgelanda
, Dals-Ed
, Vänersborg
, Bengtsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Melleruds kommun i Mellerud
, Bengtsfors
eller i hela Sverige
Vad kul att du är intresserad av oss!
Melleruds kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats genom att värna om en god arbetsmiljö med hög delaktighet. Vår organisation bygger på öppenhet, ärlighet och integritet. För oss är trygg välfärd för alla generationer och omtanke för varandra två viktiga grundpelare.
Vi är den lilla kommunen med de stora möjligheterna, våra verksamheter karaktäriseras av korta beslutsvägar där du som medarbetare verkligen kan göra skillnad med ditt engagemang.
Om verksamheten
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för den tekniska försörjningen inom Melleruds kommun. Förvaltningen arbetar på uppdrag av Kommunstyrelsen som fungerar som teknisk nämnd i Melleruds kommun. Kostenheten ingår i Serviceenheten som hör till Samhällsbyggnadsförvaltningen där även enheterna mattransport, lokalvård och kafeteria ingår. Vi har fyra produktionskök i Melleruds kommun, tjänsten är för närvarande placerad på Rådaköket som är vårt största tillagningskök med ca 1500 portioner på vardagar. Publiceringsdatum2026-01-13Dina arbetsuppgifter
100% chaufför i huvudsak för måltidstransporter, dagtid måndag till fredag, ansvarar även för anskaffning av ersättare på helger och storhelger. Du ansvarar för att bilen sköts med rengöring och underhåll samt ansvarar för att bilen är trafiksäker, dvs däckbyte, besiktning och övrig service vid behov. Du ska kunna hantera bakgavellift på lastbilen, men kommer att få digital utbildning via kommunen om du saknar denna kompetens. Kvalifikationer
Vi söker dig som är ansvarsfull och punktlig, med ett starkt fokus på säkerhet och trafikregler. Du ska ha förmåga att kunna arbeta självständigt, du har även lätt för att samarbeta och är positiv i bemötandet med andra. Du är lugn, stresstålig och noggrann, du är drivande och flexibel samt har en förmåga till helhetssyn. Det är viktigt att du är en serviceinriktad person med hög social kompetens, då arbetet innebär mycket kontakt med såväl kommunens medarbetare som våra kommuninvånare. I arbetet som chaufför krävs att du följer alla gällande trafikregler och kan hantera fordonet så att måltiderna i matvagnarna inte påverkas negativt.
Krav
B-körkort
Utbildning på gymnasienivå
Erfarenhet av liknande arbete är meriterande.
Du kan prata, läsa och förstå svenska.
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Melleruds kommun tillämpar rökfri arbetstid. Urval och intervjuarbete kan komma att ske löpande under ansökningsperioden och vi kan kalla till intervju innan sista ansökningsdatum. Vid behov kan provanställning komma att tillämpas. I Melleruds kommun tillämpas individuell lönesättning, ange därav löneanspråk i din ansökan.
För oss är det viktigt att ta vara på mångfalden och bemöta människor med respekt oavsett ålder, kön, religion eller etnisk bakgrund. Som arbetsgivare är vi alltid öppna för att tillvarata nya kompetenser.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Melleruds kommun
(org.nr 212000-1488) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Tf. Enhetschef
Carina Nisén carina.nisen@mellerud.se Jobbnummer
9681165