Chaufför
Synlab Sverige AB / Fordonsförarjobb / Täby Visa alla fordonsförarjobb i Täby
2026-07-15
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SYNLAB Sverige AB är en del av SYNLAB-koncernen, Europas ledande leverantör av medicinsk diagnostisk service. På SYNLAB känner vi ett stort engagemang för det samhälle vi lever i och vill medverka till ett bättre, tryggare och friskare liv. Vi jobbar hela tiden med respekt för individen och med patienten i fokus, samt med förbättringsarbete för att kunna ligga i framkant inom den diagnostiska verksamheten. Möjligheten att påverka och tänka i nya banor värderar vi högt.
Om SYNLAB Vi är en av Sveriges största privata leverantörer av laboratoriemedicinska tjänster inom klinisk kemi, klinisk mikrobiologi och patologi/cytologi. Vi driver även ett antal närlaboratorier runt om i Stockholmsregionen, Uppsala och i Göteborg. Vi erbjuder ett omfattande sortiment av rutinanalyser och mer specialiserade undersökningar. Verksamheten genomsyras av ett starkt engagemang och ett ständigt pågående arbete för förbättrad kvalitet inom alla områden. Du kan hitta mer information om oss på https://www.synlab.se
Vi söker nu en ny chaufför till vår serviceavdelning. SYNLAB utvecklas ständigt och vi vill att du utvecklas tillsammans med oss.
Om arbetet och din utveckling Som chaufför hos oss ansvarar du för att våra kunder får den service som de förväntar sig. Du ansvarar för att rutinerna inom leveranserna följs och säkerställer att arbetet blir gjort så effektivt som möjligt. Du har mycket kundkontakt och informerar om förändringar och avvikelser. Det ingår även vård och skötsel av distributionsbil. Då en del av våra rutter inte är heldagar så kommer du även att vara behjälplig för en del övriga arbetsuppgifter på vår serviceavdelning.
Om dig vi sökerHar du erfarenhet av arbete med budkörning, servicearbeten och ADR 1.3 är det meriterande. Tjänsten är inom en ackrediterad verksamhet där stor vikt läggs på standardiserade arbetssätt och hög kvalitet på de arbetet vi utför åt våra beställare. Vi söker därför dig som är strukturerad, noggrann, kvalitetsmedveten, självgående och driven. Då vi är en servicefunktion till laboratorieavdelningarna krävs det att du har mycket god samarbetsförmåga.
Laboratoriets arbete styrs av dokument som i de flesta fall författade på svenska och du behöver därför ha goda kunskaper i det svenska språket, i både tal och skrift.
I denna rekrytering läggs även stor vikt vid personlig lämplighet och vi söker dig som har en kommunikativ förmåga och kan skapa goda relationer med samtliga medarbetare. I utbyte erbjuder vi en dynamisk verksamhet som arbetar med korta beslutsvägar, långsiktighet och hög kvalitet.Publiceringsdatum2026-07-15Övrig information
Anställningsform: tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning, arbete utförs huvudsakligen dagtid under vardagar men helgarbete kan förekomma.
Tillträde sker snarast, enligt överenskommelse.
Lön enligt överenskommelse.
Vi har kollektivavtal.
Ansökan och kontakt Vi hoppas att du tycker att denna tjänst låter spännande och att du är nyfiken på att arbeta med oss. Ansök genom att fylla i formuläret nedan. Sista ansökningsdag är 2026-08-30 men i och med att vi löpande gör urval rekommenderar vi dig att ansöka redan nu. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta servicechef Erik Norberg på 010-251 42 30.
Hoppas att vi hörs!
SYNLAB är representerad i fler än 20 länder över fyra kontinenter och har en ledande position på de flesta marknader. Över 24 000 anställda bidrar varje dag till koncernens framgångar i alla länder, i över 400 laboratorier och mer än 1800 närlaboratorier. SYNLAB erbjuder ett komplett utbud av innovativ och pålitlig medicinsk diagnostik för hälso- och sjukvården samt läkemedelsindustrin.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och undanber oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Synlab Sverige AB
(org.nr 559179-2881)
Nytorpsvägen 28-32 (visa karta
)
183 71 TÄBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryterare
Erik Norberg erik.norberg@synlab.se Jobbnummer
10003424