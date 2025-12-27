Chaufför

R-Trans AB / Fordonsförarjobb / Stockholm
2025-12-27


R-TRANS AB är ett transportföretag baserad i Stockholm, grundat år 2022
Vi är specialiserade på transporter inom nöjesbranschen, båda i Sverige och internationellt.
Vi samarbetar med artister, arrangörer och teknikteam och ansvarar för leveranser av musikinstrument, ljud- och ljusutrustning samt tekniskt material för konserter, evenemang och konferenser.
Hos oss får du möjlighet att arbeta nära kreativa miljöer och vara en del av spännande produktioner.
Hej,
Vi letar efter en ny stjärna bakom ratten som har bra koll på Stockholm med omnejd - det är här du kommer köra mest, så lokalkännedom är viktigt.
• Utgångspunkt: Stockholm
• Bor i eller närheten av Stockholm
• B körkort
• Bekväm med obekväma arbetstider - helger, kvällar och nätter förkommer hela tiden. Flexibilitet värdesätts högt!
• Du är social och van att jobba med människor
• Inga husdjur i hyttan.
Meriterande:
• Erfarenhet av att köra 17 kubik bil i stan.
• Bakgrund inom evenemang eller teknik är en bonus!
• Belastning register är ett krav.
• Skicka ditt CV direkt till mig på riadhbenromdhane@hotmail.com
073-534 64 69
VIKTIGT! Läs annonsen i lugn och ro innan du skicka ditt CV.
jag kommer att läsa, hantera och svarar ansökningar bara till den rätt peson.
Med vänlig hälsning,
R-TRANS AB

har du det som krävs?
Skicka ditt CV.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26
E-post: riadhbenromdhane@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
R-Trans AB (org.nr 559347-1138)
Stamgatan 5 Lgh 1201 138 32 Älta (visa karta)
125 74  ÄLVSJÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Riadh Ben Romdhane
riadhbenromdhane@hotmail.com
0735346469

Jobbnummer
9664004

