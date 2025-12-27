Chaufför
2025-12-27
R-TRANS AB är ett transportföretag baserad i Stockholm, grundat år 2022
Vi är specialiserade på transporter inom nöjesbranschen, båda i Sverige och internationellt.
Vi samarbetar med artister, arrangörer och teknikteam och ansvarar för leveranser av musikinstrument, ljud- och ljusutrustning samt tekniskt material för konserter, evenemang och konferenser.
Hos oss får du möjlighet att arbeta nära kreativa miljöer och vara en del av spännande produktioner.
Hej,
Vi letar efter en ny stjärna bakom ratten som har bra koll på Stockholm med omnejd - det är här du kommer köra mest, så lokalkännedom är viktigt.
• Utgångspunkt: Stockholm
• Bor i eller närheten av Stockholm
• B körkort
• Bekväm med obekväma arbetstider - helger, kvällar och nätter förkommer hela tiden. Flexibilitet värdesätts högt!
• Du är social och van att jobba med människor
• Inga husdjur i hyttan.
Meriterande:
• Erfarenhet av att köra 17 kubik bil i stan.
• Bakgrund inom evenemang eller teknik är en bonus!
• Belastning register är ett krav.
• Skicka ditt CV direkt till mig på riadhbenromdhane@hotmail.com
073-534 64 69
VIKTIGT! Läs annonsen i lugn och ro innan du skicka ditt CV.
jag kommer att läsa, hantera och svarar ansökningar bara till den rätt peson.
Med vänlig hälsning,
R-TRANS AB
har du det som krävs?
Skicka ditt CV.
Sista dag att ansöka är 2026-01-26
E-post: riadhbenromdhane@hotmail.com
