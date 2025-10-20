Chaufför
Länsstyrelsen i Dalarnas län / Fordonsförarjobb / Falun Visa alla fordonsförarjobb i Falun
2025-10-20
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Länsstyrelsen i Dalarnas län i Falun
, Leksand
, Hedemora
, Malung-Sälen
, Älvdalen
eller i hela Sverige
Välkommen att arbeta hos oss vid Länsstyrelsen i Dalarnas län! Vi samverkar med länets olika aktörer och arbetar mot visionen "Tillsammans för Dalarnas framtid". Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och centrala myndigheter. Vi arbetar med frågor som rör miljö, natur, klimat, samhällsbyggnad, social hållbarhet, beredskap och mycket mer. Vår verksamhet gör nytta för hela samhället. Vi vill nu ha din hjälp att göra Länsstyrelsen ännu bättre.
Hos oss finns goda möjligheter att förena privatliv med arbetsliv genom flexibla arbetssätt och flertalet uppskattade förmåner såsom; distansarbete upp till 49,9%, lång semester, 28, 31 eller 35 dagar beroende på ålder och löneväxling. Läs mer om vår verksamhet och våra förmåner på Jobba hos oss, Länsstyrelsen Dalarna (lansstyrelsen.se).Publiceringsdatum2025-10-20Beskrivning
Vi söker en flexibel och ansvarsfull personbilschaufför för att på deltid köra för länsledningen vid Länsstyrelsen i Dalarnas län.
Du kommer att tillhöra Enheten för ärende- och länsledningsstöd där du kommer att vara en viktig del i att stödja länsledningen och säkerställa att deras transporter sker på ett tryggt, säkert och effektivt sätt. Som anställd chaufför ansvarar du för transporter av länsledningen till och från möten, konferenser och andra arbetsrelaterade uppdrag både inom och utanför tjänstgöringsorten. Detta är en möjlighet att arbeta i en professionell och stimulerande miljö och vi erbjuder dig utbildning så att du känner dig trygg i dina arbetsuppgifter.Dina arbetsuppgifter
Arbetet omfattar i huvudsak:
- Transporter i tjänsten för länsledningen enligt planerat schema eller vid akuta behov.
- Säker körning med fokus på punktlighet, diskretion och service.
- Vård och enklare tillsyn av fordonet för att säkerställa att det hålls rent och i gott skick.
- Kommunikation med länsledningens sekreterarfunktion kring körscheman och reselogistik.
- Tjänsten är en tillsvidareanställning på deltid där omfattningen kan variera vecka för vecka beroende på behovet men över tid uppgår till 25 %.
- Arbetstiderna varierar och kan innebära tidiga morgnar, sena kvällar såväl som dagtid och ibland resor med övernattning. I undantagsfall kan arbete på helger förekomma.
- Även andra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom enheten kan förekomma.KvalifikationerKvalifikationer
- B-körkort med god körvana och god körhistorik
- Mycket god orienteringsförmåga
- Erfarenhet av att köra i tjänsten, gärna med liknande uppdrag
- God förmåga att planera och anpassa körningar utifrån tidsschema och trafikförhållanden
- Förmåga att arbeta under tystnadsplikt och uppträda med diskretion och professionalitet
- Svenskt medborgarskap
- Mycket god svenska i tal och skrift
Meriterande:
- Erfarenhet som chaufför åt ledning i myndighet eller företag.
- Erfarenhet av att hantera sekretess och arbeta nära personer i ledande ställning.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är professionell, flexibel och har ett gott omdöme. Du är serviceinriktad, pålitlig och punktlig. Du är representativ och uppmärksam på detaljer och förstår vikten av diskretion och förtroende i ditt arbete. Du kan hantera konfidentiell information. Du trivs med att arbeta självständigt och har förmåga att behålla lugnet även under tidspress och du kan hantera trafik i storstadsmiljö.Anställningsvillkor
Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras.
Länsstyrelsen i Dalarnas län arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Länsstyrelsen i Dalarnas län har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.
Vi kan erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "112-9222-2025". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Dalarnas län
(org.nr 202100-2429) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Länsstyrelsen I Dalarnas Län Kontakt
Anders Bergkvist 010-2250411 Jobbnummer
9565748