Chaufför
Raimovski Bud Och Transport AB / Fordonsförarjobb / Södertälje Visa alla fordonsförarjobb i Södertälje
2025-09-05
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Raimovski Bud Och Transport AB i Södertälje
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Vi söker chaufförer - möjlighet till nystartsjobb
Vi söker nu chaufförer till vårt team!
Arbetet innebär transporter med ansvar för säker körning, god service och punktlighet.Publiceringsdatum2025-09-05Kvalifikationer
Du ska uppfylla villkoren för nystartsjobb.
Körkort B och behörighet anpassat till tjänsten.
God samarbetsförmåga och ansvarskänsla.
Anställning sker enligt kollektivavtal, vilket innebär trygga villkor för lön, försäkringar och arbetstider.
En arbetsplats där vi värdesätter ordning, säkerhet och gott samarbete.Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och kort presentation till raimovskibudtransportab@outlook.com
Urval sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
e-mail
E-post: raimovskibudtransportab@outlook.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Chaufförer sökes". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Raimovski Bud Och Transport AB
(org.nr 559225-1754)
Morabergsvägen 39 (visa karta
)
152 42 SÖDERTÄLJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Raimovski Bud & Transport AB Jobbnummer
9493287