Chaufför
AB Stures Åkeri / Fordonsförarjobb / Borås
2025-08-26
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
Borås
Chaufför - Stures Åkeri i Borås
Stures Åkeri söker nu en CE-chaufförer till vår partitrafik i Borås. Vill du arbeta i ett väletablerat företag med transporter för DHL i regionen? Då är du varmt välkommen med din ansökan.Publiceringsdatum2025-08-26Om tjänsten
Placering: Borås
Anställningsform: Heltid, inleds med 6 månaders provanställning
Arbetstid: Fyra arbetsdagar per vecka, 10-timmarspass måndag till fredag
Start sker enligt överenskommelse men gärna så snart som möjligt.Kvalifikationer
CE-behörighet
Giltigt YKB
ADR-utbildning är meriterande
Erfarenhet av att köra bil och släp är meriterande
Vem vi söker
Vi söker dig som är ansvarstagande, lösningsorienterad och har ett professionellt förhållningssätt. Du har god samarbetsförmåga men arbetar även självständigt och strukturerat. Då du representerar företaget ute hos våra kunder är ett gott bemötande och hög servicekänsla en självklarhet.
Du behärskar svenska i tal och skrift.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Lön enligt kollektivavtal
En trygg och stabil arbetsgivare
God arbetsmiljö och hjälpsamma kollegor
Om Stures Åkeri
Stures Åkeri grundades 1966 i Borås och är ett väletablerat transportföretag. Vi kör både styckegods och partigods för DHL i Västra Götaland och Småland. I dag har vi en fordonsflotta på cirka 55 fordon och bedriver transporter både lokalt och regionalt. Vi arbetar aktivt med hållbara transporter, bland annat genom eldriven distribution i centrala Borås.Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan så snart som möjligt. Urval och intervjuer sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
E-post: tova@sturesakeri.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CE-chaufför Stures". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Stures Åkeri
(org.nr 556143-4936), https://www.sturesakeri.se/
Gånghestervägen 140
507 65 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stures Åkeri AB Kontakt
Tova Plogell tova@sturesakeri.se Jobbnummer
9476203