Chaufför
2026-01-20
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
, Svenljunga
Vi söker nu en chaufför till vår styckeavdelning där vi kör distribution av pallar och paket åt DHL i Borås med omnejd. Är du en trygg och serviceinriktad förare som gillar ordning, struktur och kundkontakt? Då kan det här vara jobbet för dig.

Om tjänsten
I rollen arbetar du med distribution av styckegods åt DHL med utgångspunkt från DHL:s terminal i Borås.
Arbetstid: Dagtid, måndag till fredag.
Anställningsform: Heltid, sommarvikariat med möjlighet till förlängning.Kvalifikationer
C-behörighet
Giltigt YKB
Svenska i tal och skrift.
CE-kort är meriterande
Vem är du?
Vi söker dig som är självgående, noggrann och har ett strukturerat arbetssätt. Du lastar smart och vet att god planering är nyckeln till punktliga leveranser.
Du har god fysik, även om arbetet innebär mycket körning krävs styrka och rörlighet vid lastning och lossning.
Som person är du serviceinriktad och kommunikativ. Du trivs med kundkontakt och förstår vikten av ett gott bemötande, då du representerar Stures Åkeri ute hos våra kunder. Du är ansvarstagande, stresstålig och fungerar bra både självständigt och i team.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder:
• Lön enligt kollektivavtal.
• Ett härligt gäng och ett företag där vi hjälper varandra.
• Stabil arbetsgivare med schyssta villkor och lång erfarenhet i branschen.
Om Stures Åkeri:
Stures Åkeri grundades 1966 av Sture Magnusson i Borås. Verksamheten startade med en enda lastbil som trafikerade sträckan Borås-Alingsås för dåvarande ASG.
Fram till 1988 hade åkeriet växt till fyra bil- och släpekipage. Vid den tidpunkten valde Sture att trappa ner, och företaget såldes till Fristad Express - som även de körde för ASG. År 1999 hade fordonsflottan vuxit till 13 fordon och vi tog över distributionen i Boråsområdet för ASG. År 2005 utökades verksamheten ytterligare med 8 fordon, och vi började då även köra distribution i Mark och Bollebygd. Denna del av verksamheten omfattar idag cirka 40 fordon.
År 2002 startade vi vår partitrafik mellan Borås och Skaraborg med två trailers. Sedan dess har denna del av verksamheten vuxit kraftigt och täcker idag även Småland. Partitrafiken sysselsätter nu 15 bil- och släpekipage.
År 2020 inledde vi ett samarbete med Borås Stad för att distribuera gods i centrala Borås med eldrivna fordon. I dag kör vi även för DHL i Borås centrum med elbil, som en del i vår satsning på hållbara transporter.

Så ansöker du
Skicka in din ansökan så snart som möjligt. Intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
