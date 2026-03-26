Chaufför - Vikariat
ISS Facility Services AB / Restaurangbiträdesjobb / Örebro Visa alla restaurangbiträdesjobb i Örebro
2026-03-26
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ISS Facility Services AB i Örebro
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige
ISS är ett av världens största tjänsteföretag och i år firar vi 80 år i Sverige! Med över 6500 medarbetare i landet, från norr till söder, levererar vi service som gör skillnad. Vi erbjuder våra kunder allt från städning till teknisk service, mat- och arbetsplatstjänster. Vi skapar arbetsplatser där människor trivs, företag växer och där hållbarhet är en självklarhet - socialt, miljömässigt och affärsmässigt. Våra medarbetare är hjärtat i det vi gör - och avgörande för att våra kunder ska känna sig trygga, sedda - och för att deras arbetsplatser ska blomstra.
Vill du ha ett omväxlande och fysiskt arbete där du spelar en nyckelroll i att vår restauragleverans fungerar varje dag? Vi söker en serviceinriktad, ansvarsfull och strukturerad chaufför som ansvarar för att packa och leverera varor från huvudrestaurangen till våra olika serveringsplatser.Publiceringsdatum2026-03-26Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna är varierande och innefattar bland annat nedan uppgifter. Inom ISS leverasområden hos kund arbetar vi tillsammans för att uppnå vårt mål "att skapa en trivsam och tillmötesgående miiljö med service i världsklass" det betyder att vi stöttar varandra över avdelningsgränser och ibland får möjlighet att stötta i övriga service delar.
• Packa ihop beställda varor enligt plocklista
• Lasta och säkerställa korrekt temperaturhantering
• Leverera mat och varor till serveringsplatser enligt körschema
• Vara ett trevligt och serviceinriktat ansikte utåt på plats
• Ta med returgods och tomback tillbaka till restaurangen
•
Bidra till ordning, kvalitet och service i restaurangens logistikflöde.
•
Fylla på och uppdatera varuregister i våra digitala varuautomater.
Tjänsten är ett vikariat på heltid och förväntas pågå till 2027-12-31. Arbete utförs under dagtid, helgfria vardagar, med fåtal undantag vid speciella event.
Planerat startdatum för tjänsten: enligt överenskommelse
Preliminärt slutdatum: 2027-12-31
Lön enligt avtal: VISITA HRF
Hos oss får du:
• En stabil arbetsplats med bra kollegor
• Tydliga rutiner och stöd från restaurang organisationen
• Möjlighet att utvecklas inom logistik- och serviceområdet
Vi söker dig som är:
• Punktlig, noggrann och trygg i att köra bil
• Serviceinriktad och lösningsorienterad
• Van vid att arbeta både självständigt och i team
• Har B-körkort (krav)
• Mycket god svenska i tal och skrift. Du kommer att få skriftliga instruktioner och ge återkoppling till både medarbetare och kund via bla e-post
• tycker om förändringar och bidrar till att ständigt förbättra och effektivisera vår leverans
Vi erbjuder:
Du kommer att arbeta nära kompetenta medarbetare som du får stort utbyte av, då vi värnar om att hjälpa och utveckla varandra. ISS storlek och breda tjänsteutbud bidrar till att det finns goda utvecklingsmöjligheter såväl nationellt som globalt. Vårt fokus ligger i att ta hand om och utveckla våra medarbetare, för vi tror på att "People make places". ISS erbjuder bland annat utbildningar och utvecklingsmöjligheter - allt för att du ska engageras och växa med ISS på lång sikt.
Vi värderar mångfald och inkludering högt. Hos ISS är alla människor lika mycket värda och har samma rättigheter och möjligheter. Våra medarbetare speglar samhällets mångfald, vilket både är en konkurrensfördel och en tillgång i vårt långsiktiga hållbara arbete. Vår inkluderande företagskultur stärker våra medarbetare, gör oss mer kreativa och produktiva samt skapar en attraktivare arbetsplats.
ISS värderingar, som är fundamentala i hur vi arbetar, är kvalitet, ansvar, ärlighet, entreprenörskap och gemenskap. Därför är det viktigt att du känner att du står för ett arbetssätt och ett förhållningssätt som är i enlighet med dessa.
Urval sker löpande - välkommen med din ansökan!
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: ISS Facility Services AB
(org.nr 556410-3280)
För detta jobb krävs körkort.
ISS Facility Services AB Jobbnummer
9821900