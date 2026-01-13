Charmig 10-åring med tryck i stämbanden
2026-01-13
Vem är kunden?
Hej!
Jag är som sagt en 10-årig tjej boendes med min mamma och syster i Norrtälje. Just nu behöver jag en ny assistent som jag hoppas är lugn, empatisk, barnkär, självgående och gillar att vara aktiv då jag har mycket energi att dela med mig av. Bara så du vet så kommer vi lyssna en del på musik då detta är en favorit hos mig.
Jag har Epilepsi och därmed behöver du ha erfarenhet av just det. Sen tycker jag det skulle vara kul om du har erfarenhet av att jobba med andra barn eller utbildning inom omsorg då det kan hjälpa i ditt arbete hos mig då jag även har en utvecklingsstörning.
Under arbete hos mig kan du inte bära starka dofter eller vara rökare då jag är väldigt känslig för detta.
Det skulle vara roligt om du också var en tjej som ville jobba hos mig. Just nu behöver jag därför dig som kan jobba måndag varje vecka och vara med mig i skolan, men utöver det jag kan också ibland komma att behöva hjälp någon extra dag eller kväll under veckans gång framgent.
Vem är du?
KRAV:
Erfarenhet av Epilepsi
Kunden är under 18 år, därmed måste du uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret från polisen
Meriterande är om du har:
Utbildning eller erfarenhet inom vård samt av barn
Vad är det för tjänst?
Tjänsten är just nu på deltid och hoppa in vid behov, med chans till heltid längre fram.
Arbetstider kan vara enligt följande:
Kl. 08-16
Arbetsgivare Nära AB
(org.nr 556500-9916)
115 50 STOCKHOLM Arbetsplats
Huvudkontor Kontakt
Kontakt
Patrik Örnstedt patrik.ornstedt@nara.nu 076-772 28 15 Jobbnummer
