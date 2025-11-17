Channel Manager - Customer Service (konsultuppdrag)
Edge Of Talent AB / Backofficejobb / Stockholm Visa alla backofficejobb i Stockholm
2025-11-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Edge Of Talent AB i Stockholm
, Solna
, Danderyd
, Huddinge
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Din roll
Vi söker en erfaren och drivande Channel Manager till ett längre konsultuppdrag hos en större aktör inom energi- och kundserviceområdet. Du kommer att ersätta en person som går på föräldraledighet och får en central roll i att utveckla och optimera kundserviceleveransen tillsammans med både interna team och externa partners.
Uppdraget passar dig som tidigare arbetat i liknande roller med dokumenterat goda resultat, har stark affärsförståelse och trivs i en miljö där du både leder, följer upp och driver förbättringsarbete på taktisk nivå.
Ditt ansvar
Som Channel Manager kommer du bland annat att:
Kravställa, samordna och följa upp uppdrag med fokus på kvalitet, SLA och leveransprecision
Monitorera och analysera data, både nuläge och framtida behov
Samarbeta med olika stakeholders kring regeländringar och processpåverkan
Följa upp resultat och ställa krav på åtgärder där förbättring behövs (SLA, scorecards, KPI:er)
Genomföra analyser och ta fram Business Cases
Arbeta nära kundserviceteam och agenter, inkludera samlyssning och kvalitetsdialoger
Driva optimering av processer inom business- och kundserviceflöden
Meriterande: kravställa vidareutveckling av chatbot-lösning (Chatbot 2.0)
Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
5-7 års erfarenhet av liknande roller inom kundservice, kanalstyrning eller processledning
Mycket god förståelse för kundserviceverksamheter och samspelet mellan kundservice och försäljningsorganisation
Erfarenhet av att leda och följa upp externa partners/leverantörer
Erfarenhet av processkartläggning, analys och förbättringsarbete
God affärsförståelse och erfarenhet av försäljning mot befintliga kunder
Mycket god förmåga att arbeta datadrivet och göra analyser
Flytande svenska och engelska i både tal och skrift (engelska behövs för dokumentation, läsmaterial och presentationer)
Meriterande erfarenheter
Erfarenhet av utveckling eller kravställning av chatbot- eller automatiseringslösningar
Erfarenhet från större kundserviceorganisationer eller energibranschen
Vana att arbeta med taktiskt och strategiskt förbättringsarbete
Placering
Uppdraget utförs på plats i Solna, minst 3 dagar i veckan (onsdagar obligatoriskt + två valfria dagar).
Resterande tid kan arbetas på distans efter överenskommelse.
Tidplan och omfattning
Start: 1 december 2025 Omfattning: 100% (40 timmar/vecka)
Slutdatum: 31 augusti 2026 (projektanställning)
Det här är ett uppdrag för dig som vill bidra till en verksamhet i förändring och som brinner för kundservice, kvalitet och affärsutveckling. Skicka in din ansökan och bli en del av vårt konsultteam - vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Edge of Talent AB
(org.nr 556997-1871) Arbetsplats
Edge of Talent Kontakt
Elnaz Tajahmadi elnaz.tajahmadi@edgeoftalent.com Jobbnummer
9608471