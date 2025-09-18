Change Coordinator
Rasulson Consulting AB / Datajobb / Örebro Visa alla datajobb i Örebro
2025-09-18
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rasulson Consulting AB i Örebro
, Arboga
, Nacka
, Finspång
, Eskilstuna
eller i hela Sverige
Uppdragsbeskrivning
Vi söker en erfaren Change Manager för ett uppdrag inom ett större produktområde med fokus på fordonsrelaterad utveckling.
I rollen arbetar du nära förvaltningsledning och agila leveransteam som ansvarar för hela kedjan från analys och kravställning till utveckling och test. Uppdraget omfattar både ändrings- och konfigurationshantering samt paketering av leveranser i komplexa tekniska miljöer.
Arbetet innebär att planera och samordna det dagliga arbetet, driva ändringshanteringsprocessen och säkerställa korrekt konfigurationshantering. Du är van att arbeta strukturerat, nära IT-organisationen och har gedigen erfarenhet av Change och Configuration Management, gärna i agila miljöer. Uppdraget är huvudsakligen inriktat på fordonssektorn men kan även omfatta andra initiativ.Publiceringsdatum2025-09-18Kravprofil för detta jobb
Minst 9 års erfarenhet som Configuration Manager
Minst 9 års erfarenhet som Change Manager
Minst 6 års erfarenhet av arbete nära förvaltningsledning enligt PM3
Minst 9 års erfarenhet av ändrings- och konfigurationshantering i Windows-miljö
Minst 4 års erfarenhet av ändrings- och konfigurationshantering i stordatormiljö
Minst 9 års erfarenhet av att ta fram planer för ändrings- och konfigurationshantering
Minst 6 års erfarenhet av leveranskontroll, t.ex. baselinehantering
Minst 6 års erfarenhet av TFS/ADS inom ärendehantering, kodhantering, build och release
Minst 3 års erfarenhet av arbete med Asyscos ramverk AMT
Meriterande
Mer än 6 års erfarenhet av agilt arbete enligt SCRUM
Mer än 6 års erfarenhet av arbete med Sparx Enterprise Architect
Mer än 4 års erfarenhet som systemutvecklare
Minst 4 års erfarenhet av att sätta upp servermiljöer mot externa leverantörer
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med ledande tech-bolag och innovativa startupföretag för att erbjuda spännande karriärmöjligheter för dig med intresse för digital utveckling. Genom vår djupa tekniska förståelse och vårt starka nätverk kan vi snabbt matcha rätt kompetenser med rätt uppdrag. Hos oss får du personlig vägledning, regelbunden återkoppling och möjligheten att ta nästa steg i din IT-karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: yahyo.said@rasulson.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasulson Consulting AB
(org.nr 559322-0733)
703 39 ÖREBRO Kontakt
Yahyo Said yahyo.said@rasulson.com 0142-150 00 Jobbnummer
9516214