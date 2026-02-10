CFO till Vedum
Den här rekryteringen görs av Addpeople. Lyssna på Addpeoples podcast där vi på Vedum berättar mer om oss och vem vi söker här: https://open.spotify.com/episode/1iNsB2xDaoufWyIHFT6ahH?si=pEYhC7gxSt6DtYhimqzYnQ
Därför är du viktig
Vedum står inför en fortsatt spännande resa där tillväxt, lönsamhet och hållbarhet går hand i hand. Vi söker nu en CFO som vill vara mer än siffror och rapporter, någon som vill påverka, utmana och bidra till affären på riktigt.
I den här rollen får du en nyckelposition, där du tillsammans med ledningen formar framtiden för ett starkt svenskt varumärke med rötterna djupt i den västgötska myllan.
Det här är Vedum
Omgivna av gula fält, gröna skogar och vida slätter har vi tillverkat inredning för hela hemmet i över ett sekel och i fyra generationer. I allt vi gör går design, kvalitet och funktion hand i hand med miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Det genomsyrar hela vår verksamhet, från idé och designarbete till produktion, leverans och marknadsföring.
Tillsammans vill vi göra livet bättre för människor idag, utan att äventyra livet för morgondagens generationer. Läs mer om oss här.
Vår kultur
Vedum vill attrahera, rekrytera, utveckla och behålla engagerade och kunniga medarbetare som vill utveckla företaget och sig själva genom ständigt lärande. Vi strävar efter enkla organisationsformer och ger medarbetarna frihet att, inom verksamhetens ramar, arbeta under eget ansvar. Initiativkraft blandat med ödmjukhet, sunt förnuft och vilja att vara en lagspelare är de ideala förutsättningarna för att trivas hos oss.
Fokus i din roll
Som CFO på Vedum har du det övergripande ansvaret för företagets finansiella styrning, ekonomiska utveckling och strategiska affärsstöd. Du fungerar som en nyckelpartner till vd och övriga ledningen i frågor som rör ekonomi, investeringar, affärsutveckling och riskhantering.
Du leder och utvecklar ekonomifunktionen som består av sex medarbetare, fyra inom redovisning och två controllers, säkerställer att ekonomin är ett aktivt stöd i hela organisationen.
Sätta och driva den finansiella strategin i nära samarbete med vd och ledningsgrupp, med fokus på tillväxt, lönsamhet och affärsutveckling
Ansvara för företagets ekonomistyrning, budget, prognos, uppföljning, bokslut och beslutsunderlag till ledning och styrelse
Utveckla affärsnära controlling, KPI:er och analyser som stärker kostnadsstyrning och marginaler i hela organisationen
Säkerställa stabil finansiering, effektiv likviditets- och kassaflödesstyrning samt god intern kontroll och riskhantering
Leda och utveckla ekonomifunktionen, driva digitalisering och skapa effektiva processer och tydlig samverkan
Om vi får önska
Vi vet inte vem du är - än, men vi har en god idé om vad du har med dig sedan tidigare:
Akademisk examen inom ekonomi, finans eller motsvarande
Flerårig erfarenhet som CFO, ekonomichef eller senior controller i tillverkande industri
Gedigen erfarenhet av affärsnära ekonomistyrning i producerande verksamhet
God förståelse för produktionskalkyler, lagerstyrning och supply chain-ekonomi
Är det rätt plats för dig?
Du är en strategisk CFO som inte räds att kavla upp ärmarna. Du kombinerar analytisk skärpa med affärsdriv och är trygg i att kommunicera ekonomi på ett pedagogiskt sätt. Som ledare är du strukturerad, tydlig och engagerande. Du motiveras av förändring, förbättringsarbete och att utveckla både människor och processer.
Bra att veta
Placering Vedum, Västra Götaland.
Tillsvidareanställning, heltid.
Rollen rapporterar till vd och ingår i ledningsgruppen.
Personalansvar för sex medarbetare.
Ansök senast den 27 februari, vi tillämpar löpande urval.
Vid eventuella frågor, kontakta Johanna Petersson, 072-203 18 89 eller johanna@addpeople.nu
