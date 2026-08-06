CFO/Koncerncontroller
Finnveden Executive AB / Ekonomichefsjobb / Vara Visa alla ekonomichefsjobb i Vara
2026-08-06
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Vara Maskinimport är en familjeägd koncern bestående av dotterbolagen Hüllert Maskin, Ottosson Truck och Svenska Jekko, samt två fastighetsbolag.
Vi är verksamma inom truck- och maskinbranschen med försäljning, service, eftermarknad, leasing och uthyrning som centrala delar av affären. Koncernen omsätter cirka 350 Mkr, har runt 70 medarbetare.
Vår ägarfilosofi präglas av långsiktighet, delaktighet och arbetsglädje. Vi tror på att bygga företag tillsammans där affär, människor och kultur utvecklas sida vid sida.
CFO/Koncerncontroller
Vill du vara med och forma nästa fas i en familjeägd koncern som går in i en tydlig tillväxt- och utvecklingsresa? Vara Maskinimport söker nu en strategisk, affärsnära och analytiskt stark ekonom som vill ta plats i koncernledningen och bidra till långsiktig, hållbar lönsamhet, nära affären, människorna och besluten.
Det här är inte en traditionell redovisningsroll. Det är en roll för dig som översätter siffror till tydliga budskap, gemensam förståelse och strategiska slutsatser -och som vill vara delaktig i affären på riktigt.
Om rollen
Koncernen står inför nästa steg i sin utveckling: mer samordning, tydligare uppföljning, bättre beslutsunderlag och ökat fokus på lönsam tillväxt.
I dag finns ekonomifunktioner i varje dotterbolag. Nu vill vi ta nästa steg genom att bygga en tydligare koncernövergripande ekonomisk styrning, med analys, affärsstöd och strategiskt perspektiv i centrum.
Här får du möjlighet att sätta strukturen, forma rollen och påverka hur ekonomifunktionen ska stötta affären framåt.
Du ingår i koncernledningen och arbetar nära ägare, VD:ar och bolagens ekonomifunktioner. Rollen kombinerar analys, affärsutveckling och finansiell styrning, med stort fokus på att göra ekonomin begriplig, användbar och relevant i vardagens beslut.
Ditt övergripande ansvar:
Ta fram, analysera koncernens ekonomiska rapporter och omsätta dem till strategiska insikter och rekommendationer.
Identifiera affärsmöjligheter och förbättringspotential som stärker lönsamhet och effektivitet.
Utveckla och leda den finansiella styrningen, inklusive rapportering, nyckeltal samt budget- och prognosprocesser.
Optimera koncernens finansieringsportfölj och driva dialoger med banker och finansiella partners.
Stödja dotterbolagens ledningar i deras affärsplaner, investeringar och ekonomiska beslut.
Vem är du?
Du är en trygg, analytisk och affärsorienterad ekonom som trivs nära verksamheten och i dialog med ledning och ägare.
Du tycker om att skapa struktur samt att skapa förståelse och engagemang kring siffrorna.
Vi tror att du har:
Akademisk examen inom ekonomi eller finans
Gedigen erfarenhet inom controlling, analys eller liknande affärsnära ekonomroll
Erfarenhet av finansiering, leasing, kapitalstruktur och bankrelationer
Stark förmåga att översätta siffror till tydliga budskap och strategiska slutsatser
Ett prestigelöst, samarbetsinriktat arbetssätt
Vi erbjuder
En nyckelroll i koncernledningen med stort mandat och inflytande
Möjlighet att vara med och forma nästa tillväxtfas i en familjeägd koncern
Ett nära samarbete med ägare, VD:ar och engagerade kollegor
En kultur som präglas av delaktighet, arbetsglädje och samspel
Placering i Vara, där majoriteten av arbetet sker på plats
(viss flexibilitet kan diskuteras, men närvaro är en viktig del av rollen)Publiceringsdatum2026-08-06Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar vi med Finnveden Executive AB. För ytterligare information om tjänsten, kontakta rekryteringskonsult Christina Cajtoft 0703-02 15 23 eller Lina Burge, VD/delägare Vara Maskinimport 0701-93 73 12. Då urval sker löpande vill vi ha din ansökan snarast.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Finnveden Executive AB
(org.nr 556284-4240)
534 23 VARA Arbetsplats
Vara Maskinimport AB Jobbnummer
10023823