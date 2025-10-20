CFO - Koncern
AB Stora Hälsingland / Ekonomichefsjobb / Ljusdal Visa alla ekonomichefsjobb i Ljusdal
2025-10-20
, Nordanstig
, Hudiksvall
, Bollnäs
, Söderhamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Stora Hälsingland i Ljusdal
Söker CFO för moderbolaget som tar sig ann koncernen som består av 3 ben.
GREEN VIKING AB - Cement distribution och import i Norden. Dotterbolag för shipping internationellt och import från Medelhavsregionen.
DOGI AB med appen WOOF. Ett X för djurälskare. Koncern med dotterbolag i andra länder samt ett SPV bolag som administreras mot courtage.
Fastigheten Gondolbanan AB (under avyttring)
Bolaget har avyttrat sitt innehav i BILLO AB och investerar nu i råvaror och teknologi i ovan bolag. Fastigheter avyttras och fokus koncentreras.
I rollen tar du fullt ansvar för koncernens ekonomi och redovisning. Ser själv över den konsult som idag bokför och tar hem allt arbete till vårt kontor och rekryterar de resurser som behövs för att sköta respektive dotterbolag.
Modern debiterar döttrarna för att sköta ekonomi och planering av finansiering och budgetering.
Du har en gedigen kunskap om företagsekonomi och redovisning.
Du arbetar direkt med ägaren och entreprenören bakom bolagen.
Vi arbetar idag i Fortnox.
Kontoret är i Järvsö.
Arbetet utförs från vårt kontor, där vi ska bygga ett fantastiskt team av Hälsinglands duktigaste medarbetare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: cc@storahalsingland.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CFO". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Stora Hälsingland
(org.nr 559336-0869)
827 52 JÄRVSÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stora Hälsingland, AB Jobbnummer
9565965