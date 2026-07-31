Certifierad Massageterapeut via BSM sökes
PC massage och kroppsvård AB / Hälsojobb / Jönköping Visa alla hälsojobb i Jönköping
2026-07-31
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Vi söker ytterligare en certifierad massör till vårt team. Vi är i dag 9 terapeuter med lite olika inriktningar. Du ska vara utbildad och godkänns enligt BSM. Gärna med någon/några vidareutbildningar.
Du ska behärska engelska bra och svenska mycket bra i tal och skrift. Vi för journalanteckningar för att kunna hjälpa våra kunder på bästa sätt.
Vi söker någon som vill jobba extra på helger och ev kväll.
Vi har stor efterfrågan på djupgående massage så en massör med bra tryck i sina grepp prioriteras.
Du kan jobba som konsult, anställd eller egen.
Vi behöver en glad/ambitiös och ordningsam massör.www.pcmassage.se
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
E-post: pernilla@pcmassage.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare PC massage och kroppsvård AB
(org.nr 559100-3701)
Smedjegatan 24 (visa karta
)
553 20 JÖNKÖPING Arbetsplats
PC massage & kroppsvård AB Kontakt
Pernilla Cato pernilla@pcmassage.se 0739831170 Jobbnummer
10016711