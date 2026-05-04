CEO
E-commerce Recruit Nordic AB / Ekonomichefsjobb / Malmö Visa alla ekonomichefsjobb i Malmö
2026-05-04
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos E-commerce Recruit Nordic AB i Malmö
, Staffanstorp
, Lund
, Helsingborg
, Åstorp
eller i hela Sverige
Om rollen
Detta är en övergripande roll med fullt ansvar för bolagets strategi, tillväxt och resultat. Som CEO leder du hela verksamheten och säkerställer att affär, organisation och operativ execution samverkar för att nå uppsatta mål. Verksamheten bedrivs genom flera affärsben, och en central del av uppdraget är att aktivt styra och prioritera mellan dessa, identifiera var tillväxten bäst skapas och säkerställa rätt fokus över tid.
Rollen innebär helhetsansvar för P&L, där du driver både tillväxt och lönsamhet genom att utveckla affären, effektivisera strukturer och stärka genomförandekraften i organisationen. Du arbetar nära styrelse och ägare och förväntas omsätta strategi till konkreta initiativ och resultat.
Om digDu är en affärsdriven och trygg ledare med erfarenhet av att leda bolag eller större verksamheter i förändring och tillväxt. Du har drivit tillväxtresor tidigare och är van att fatta aktiva beslut kring prioritering, fokus och resursallokering. Du har erfarenhet av att arbeta i affärer med flera försäljningskanaler och förstår komplexiteten i att balansera dessa, både ur ett tillväxt- och lönsamhetsperspektiv.
Du kombinerar strategisk höjd med operativ skärpa och har en tydlig förmåga att driva struktur, processer och effektivisering i organisationer. Du är en ledare som trivs nära verksamheten och som inte är rädd för att arbeta operativt. Du drivs mer av att få saker att fungera och leverera resultat och har en prestigelös inställning till både ansvar och arbetsuppgifter.
Du har:Erfarenhet av övergripande resultatansvar
Dokumenterad erfarenhet av att driva tillväxt och förändringsresor
Förmåga att prioritera mellan affärsben och allokera resurser för maximal effekt
Erfarenhet av att utveckla processer, arbetssätt och organisation för ökad effektivitet
God förståelse för både B2B-affär och e-commerce
Placering och ansökan
Detta är en möjlighet för dig som vill vara med och driva en resa i ett bolag med höga ambitioner, starkt mandat och rätt förutsättningar.
Tjänsten är en heltidsanställning med placering på kontoret i Malmö. Startdatum sker enligt överenskommelse.
Urval sker löpande. Skicka in din intresseanmälan så återkommer vi om din profil är relevant för rollen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare E-commerce Recruit Nordic AB
(org.nr 559227-3287)
Lilla Torg 4 (visa karta
)
211 34 MALMÖ Arbetsplats
E-commerce Recruit Jobbnummer
9888176