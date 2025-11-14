Central uthyrare till Victoriahem
Adecco Sweden AB / Säljarjobb / Malmö
2025-11-14
Om rollen
Som Central uthyrare är du en nyckelperson i vår uthyrningsverksamhet, där du kombinerar affärstänk med relationsskapande för att matcha rätt hyresgäster med rätt bostäder. Du arbetar med ett engagerat team som arbetar mot tydliga mål och som tillsammans ansvarar för att skapa en smidig och positiv upplevelse för våra kunder.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer innefatta:
• Hantera inkommande intresseanmälningar för lediga lägenheter via verksamhetssystem och inkommande listor
• Arbeta med uppsökande kontakt via telefon och mejl för att säkerställa hög kvalitet och effektiv leverans i uthyrningen
• Boka in visningar
• Samarbeta nära lokala team och arbeta nära området i uthyrningsarbetet för att säkerställa goda resultat
• Stötta med administrativa uppgifter i uthyrningsprocessen
• Aktivt delta i uthyrningsmöten med områdena och bidra med idéer för utveckling
• Arbeta mot uppsatta mål och KPI:er
• Kontinuerligt besöka verksamhetsområden och delta i det fysiska uthyrningsarbetet
Tjänsten är ett vikariat med önskad start omgående och pågår till början av november 2026, med möjlighet till förlängning. Arbetstiden är förlagd under kontorstid måndag-fredag, och resor förekommer i tjänsten.
Om dig
Vi söker dig som är resultatorienterad och motiveras av att arbeta mot tydliga mål. Med ett starkt affärstänk strävar du alltid efter att leverera högkvalitativa resultat, driva processer framåt och identifiera förbättringsmöjligheter. Du trivs i en roll där du får ta ansvar och göra konkret skillnad.
Samtidigt är du utåtriktad och relationsskapande, och din förmåga att bygga förtroende gör att du skapar långsiktiga kontakter både internt och externt. Du uppskattar samarbete och bidrar gärna till att teamet når gemensamma mål.
Vidare är du strukturerad och handlingskraftig, men också flexibel och prestigelös när förutsättningarna förändras. Du ser möjligheter snarare än hinder och trivs i en miljö där både människor och resultat står i fokus.
Viktigt för tjänsten är:
• Erfarenhet av kundkontakt eller försäljning
• God systemvana och goda kunskaper i Excel
• Goda kunskaper i svenska och engelska, såväl i tal som skrift
• Kunskaper i andra språk är meriterande
• B-körkort krävs och tillgång till egen bil är meriterande
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Urval sker löpande.
Om Victoriahem
Läs mer om oss som arbetsgivare och bolag på vår https://www.victoriahem.se/om-oss/jobba-hos-oss/
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Maja Svensson via Maja.Svensson@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
